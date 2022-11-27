«У нее даже лапки покраснели»: москвичи атаковали спецслужбы просьбами спасти уток

Как только ударили морозы, сердца москвичей наполнились любовью и сочувствием к уточкам Фото: Олег ЗОЛОТО

- Девушка звонила с разных номеров телефона, называла разные номера домов, но все они были возле одного пруда, где предположительно погибала утка. Делать нечего – собрали лодку, гидрокостюм, рванули на другой конец Москвы. И что? Правильно, к нашему приезду утка уже улетела. Все у нее было хорошо, — таких историй столичные спасатели рассказать могут немало. Как только ударили морозы, сердца москвичей наполнились любовью и сочувствием к уточкам.

- Только за субботу к нам поступило более 40 обращений по поводу уток и лебедей, которые якобы вмерзли в лед, — рассказал корреспонденту kp.ru начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. – Что мы только не слышали! И на снегу сидит не двигается, и лапы у нее от мороза покраснели – замерзли видимо. Но в большинстве случаев с утками все в порядке. Они ведь покрыты особым слоем жира, лапы прячут в перья. Чтобы такая птица вмерзла в лед, нужно чтобы сначала было, скажем, +5, а потом резко ударил 20-градусный мороз.

Да, специалисты признают: утки из Москвы должны были уже улететь в теплые края. Но не все смогли, потому что… кто-то слишком отъелся за лето. Увы, хлеб, которым сердобольные москвичи кормят птиц, уткам не идет на пользу. Причем таких «отъевшихся» уток-москвичек – уже не одно поколение, и инстинкт перелета на юг у них просто утерян.

Зимой уткам без помощи людей приходится туго. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

Так что в эти дни к зимовке в столице готовятся примерно 30 тысяч уток и… пара залетных лебедей. Последние, правда, не столь морозоустойчивы, поэтому, если в ближайшее время лебеди не продолжат свой путь на юг, то будут пойманы и отправлены до весны в специальные теплые домики Центра реабилитации диких животных. Что касается уток, то морозы им не страшны, если корма будет достаточно.

ЧЕМ КОРМИТЬ УТОК ЗИМОЙ

Летом уток подкармливать нельзя: они могут и должны сами найти себе подходящий корм. Зимой же без помощи людей им придется туго. Чем можно их накормить, чтобы не навредить?

- Геркулес. Обычные овсяные хлопья (обязательно без сахара и добавок) придутся как нельзя кстати. А если перед выходом из дома вы их еще и в кипятке замочите, то утки будут вдвойне благодарны

- Вареные яйца. Да, многим покажется это странным, но утки с большим аппетитом едят вареные яйца. «Спасибо» за них сказать не смогут, но по-своему пожелают вам всего хорошего за такое угощение

- Комбикорм для водоплавающих птиц: продается в интернете, 5 кг сбалансированного питания для уток можно купить за 400-500 рублей

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО УТКЕ ПЛОХО

- Вы видите рану или сломанное крыло

- Птица не двигается, даже когда вы пытаетесь к ней подойти

- Она дается вам в руки и не сопротивляется

В таких случаях утку нужно посадить в коробку и обратиться за помощью к специалистам

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С БОЛЬНОЙ УТКОЙ

8 (495) 777-77-77 - единая справочная служба мэрии Москвы

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