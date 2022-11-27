Ножи, револьвер и муляж автомата: новые подробности по делу москвича, которого судят за расстрел кошек

Олега Кривякова судят за хулиганство и жестокое обращение с животными. Фото: предоставлено волонтерами

- Он стрелял не по кошкам, он по ним попадал! А стрелял он в сторону жилого дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны, дети, полно народу - и все они могли попасть под пулю, — на недавнем заседании суда по делу 32-летнего Олега Кривякова зоозащитники традиционно желали ему самого сурового наказания.

Напомним, Кривякова судят за хулиганство и жестокое обращение с животными. По версии следствия, в декабре 2020 года от его рук погиб один кот и еще два пострадали. Стрельба велась из пневматического ружья. В те разы. А могла бы и из пистолета или револьвера. Дома у мужчины обнаружили целый арсенал:

- Как огласили в суде, там были пневматические пистолеты, учебный револьвер, ножи, муляж автомата. Но эти предметы не являются оружием в том смысле, в котором об этом говорит закон, поэтому обвинение в незаконном хранении оружия ему не предъявлено, — рассказал корреспонденту kp.ru адвокат, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

До пяти лет лишения свободы грозит 32-летнему менеджеру Олегу Кривякову за стрельбу по кошкам в ЮЗАО. Фото: предоставлено волонтерами

Ранее, по словам зоозащитников, свои действия Кривяков объяснял благими намерениями: мол, отстреливал кошек, чтобы остановить распространение коронавируса, который они могли переносить, но делал все это быстро и гуманно – животные умирали быстрее, чем успевали что-либо понять.

- Вранье это! – негодует Юлия Ивлева, которая подкармливала тех самых убитых кошек. – На заседании огласили результаты экспертизы: кошки получали тяжелейший раны, испытывали боль и страдания перед смертью.

Попался подсудимый и на другой лжи: контора, которая предоставила ему положительную характеристику давно не работала к тому моменту, когда он там якобы исполнял функции менеджера. Полиция посчитала, что его за это привлечь к ответственности не получится, но зоозащитники намерены доказать обратное.

«Сегодня убил животное, завтра – человека», - считают зооволонтеры Фото: Александра БУДАЕВА

Чем объяснить такие глупые «проколы»? Возможно, дело в болезненных пристрастиях Кривякова.

- В суде озвучили, что он имеет судимость за наркотики, при этом стационарная психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что он страдает психическим заболеванием, которое появилось как раз на фоне длительного применения наркотических средств, — сообщил Матвей Цзен. – Тем не менее, он не состоит на учетах, признан вменяемым, эксперты считают, что он понимал, что делает.

По закону Олегу Кривякову грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство и столько же - за жестокое обращение с животными. Какое наказание сочтет нужным назначить суд, пока не ясною

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