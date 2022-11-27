Женщина и ребенок мертвы, второй малыш остался сиротой: В Москве KIA вылетела на тротуар и задавила пешеходов

Маленький ребенок погиб в ДТП на северо-западе Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве

Светофор на перекрестке улиц Свободы и Долгова. Горит «красный», тормозят автомобили, трамвай. Первый ряд машин, второй, третий. Сзади несется иномарка — прямо по трамвайным путям. Поворот руля, и она выскакивает на вторую полосу, потом — на первую и… на тротуар.

Видео с камер наблюдения в соцсетях опубликовал столичный дептранс. За кадром осталось самое страшное — как под колесами машины оказываются женщина, ребенок и коляска с еще одним малышом.

- По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Киа» не справилась с управлением, — говорят о причинах аварии в столичной прокуратуре.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, они пытаются выяснить, что же именно произошло. С места событий они сообщают о трех жертвах:

- Под колесами автомобиля оказалась женщина с двумя детьми, — говорят в Госавтоинспекции Москвы. - Она скончалась на месте.

Один из детей был госпитализирован, но позже в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что он умер в машине скорой помощи.

Второй ребенок на первый взгляд, не пострадал, однако его все равно покажут медикам. Точный возраст ребенка пока не известен.

С женщиной, которая совершила наезд, работают инспекторы ГИБДД. Получила ли она травмы, не сообщается.

Что стало причиной трагедии, разбираться придется экспертами — возможно, все дело в технической неисправности автомобиля, а быть может, к ДТП привела ошибка водителя.

Как бы то ни было, разбирательство по этому дело теперь будет контролировать прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы.