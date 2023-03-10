"Сам не понимаю зачем": в Москве мужчина без причины толкнул подростка под поезд метро

Для чего 61-летний мужчина (на фото) толкнул подростка под поезд метро он объяснить не может.

16.15 вечера. 9 марта. Кольцевая линия. Пассажиры ждут прибывающий поезд. Вдруг взрослый мужчина толкает в спину подростка, стоящего перед ним. 15-летний мальчик подает на рельсы…

К счастью, история эта со счастливым концом: ребенок не пострадал.

- А мужчину задержали сами пассажиры и передали его полицейским, - рассказал в ГУ МВД России по г. Москве.

Вскоре на ст.м. Киевская, где и произошло ЧП, прибыли следователи. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство», 61-летнего мужчину отвезли на допрос. Его видео было недавно опубликовано в соцсетях.

- Что произошло на ст.м. Киевская?

- Я мальчика там толкнул на рельсы, - коротко стриженный мужчина в дубленке прямо смотрит в камеру.

- С какой целью вы его толкнули? Между вами был какой-то конфликт?

- Не могу объяснить, сам не понимаю, - мотает головой мужчина. - Конфликтной ситуации не было,

- Вы понимали, что человек может погибнуть?

- Понимал, - тот согласно кивает.

- Что вы вообще по этому поводу сейчас думаете?

- Раскаиваюсь, - пожимает плечами мужчина.

На видео – 61-летний Вадим К. Как столичная прокуратура и следователи уже сообщили: есть информация, что ранее он неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

По делу будет назначено множество экспертиз, в том числе, психолого-психиатрическая. Признает ли она мужчину вменяемым – не ясно.

Сегодня следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

«Комсомолка» следит за развитием событий.