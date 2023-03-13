За 12 лет система московского метро выросла в 2 раза

Попробуйте как-нибудь ради интереса открыть карту московского метро от 2011 года. Удивитесь! Станций вроде бы и много - как казалось по тем временам. Но если положить рядом карту современной системы пассажирского рельсового транспорта столицы… Для начала просто две цифры. 180 и 351. Первое - количество станций в упомянутом 2011 году. Второе - на данный момент. Включая МЦК и две первые линии Московских центральных диаметров.

1 марта 2023-го Большая замкнулась кольцевая линия - в церемонии открытия последних девяти станций новой бирюзовой ветки приняли участие Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь БКЛ (31 станция, 61 км путей) - официально самая длинная кольцевая линия метро в мире.

С 2011-го прошло всего 12 лет, а транспортная сеть выросла по количеству станций почти вдвое. И работа продолжается.

НОВЫЕ КОНЕЧНЫЕ

Конечно, столичный метрополитен продолжал развиваться даже на стыке 1980-1990-х, когда денег в бюджете не хватало по всем фронтам. Но именно отрезок строительства новых станций и линий с 2011 года стал самым интенсивным в истории метро Москвы. Даже если сравнивать со славными индустриальными временами СССР.

Метростроевцы набирали ход постепенно. Так, в 2011-2013 годах были запущены три станции Люблинской линии (на схемах она помечена салатовым цветом), включая нынешнюю конечную «Зябликово». Достроили Бутовскую линию (серо-голубая, первый эксперимент столицы в области легкого метро). Замоскворецкую ветку (зеленая) продлили до «Алма-Атинской». Солнцевская линия (желтая) получила первые станции «Деловой центр» и «Парк Победы». Таганско-Краснопресненская (фиолетовая) впервые с 1966 года продолжила расти на юго-восток - маршрут продлили до «Жулебино».

МЦК: ИНТЕГРАЦИЯ «ЖЕЛЕЗКИ»

В следующие два года Сокольническая линия (красная) приросла тремя новыми станциями на юго-западе, заложив новый вектор развития в сторону Новой Москвы. На старых перегонах зеленой и фиолетовой веток появились новые станции - «Технопарк» на территории бывшего завода ЗИЛ и «Спартак» у футбольного стадиона, который в итоге стал одной из арен Чемпионата мира-2018. Затем на той же Таганско-Краснопресненской появилась нынешняя конечная - «Котельники», ставшая крупным пересадочным узлом для пассажиров из Подмосковья.

В 2016-м столичные власти запустили 31 станцию Московского центрального кольца. По сути это был первый проект интеграции железнодорожных линий в систему столичного метрополитена. Жителям многих районов Москвы запуск МЦК позволил экономить время, соединив в том числе и соседние радиальные линии метро.

В том же году Люблинско-Дмитровская линия увеличилась от «Марьиной Рощи» на север - до «Петровско-Разумовской».

БКЛ. НАЧАЛО

В 2017-2018 годах Солнцевская линия (желтая) стала длиннее сразу на 10 новых станций и уехала за МКАД, до «Рассказовки». К слову, на схемах метро сейчас две желтых линии, Солнцевская и Калининская. Раньше были планы их соединить, но специалисты считают, что на данном этапе это нецелесообразно.

В 2018-м произошло еще одно важное для развития пассажирского транспорта Москвы событие - был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии. 6 станций. От «Савеловской» до «Делового центра».

Салатовая ветка увеличилась на севере еще на три станции, дойдя до «Селигерской».

2018 год вообще стал рекордным за всю историю метрополитена Москвы. За 12 месяцев запустили 17 (!!!) станций! 33 километра новых линий.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ДИАМЕТРЫ

Год 2019. Реализован еще один грандиозный проект - Московские центральные диаметры. Это большая совместная работа Москвы, «РЖД» и Московской области. На МЦД-1 теперь можно добраться из Одинцово в Лобню, на МЦД-2 - из Нахабино в Подольск. (См. «Кстати»).

Система, встроенная в сеть станций метро, связала транзитом через Москву по железной дороге города Подмосковья, существенно улучшив логистику. Благодаря ей пассажиры экономят и время (на некоторых маршрутах - в разы!), и деньги - после пересадки в подземку платить за билет во второй раз не требуется.

В том же году красную ветку метро дотянули до Коммунарки, а также запустили первые четыре станции новой розовой ветки, Некрасовской (в 2020-м там заработали еще четыре станции).

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ

Следующие два года метрополитен увеличивался за счет запуска все новых станций Большой кольцевой линии.

К слову, первый проект прообраза БКЛ появился еще в 1947 году. Тогда обсуждали возможные строительство полукольца на юге и востоке столицы. В 1971-м к этой идее вернулись, но снова отложили.

Окончательно план был проработан, утвержден и запущен в работу уже после прихода на пост мэра Москвы Сергея Собянина. Строительные работы начались в ноябре 2011 года.

Специалисты отмечали, что метростроевцам приходится работать в непростых условиях. В-первых, метро приходится прокладывать под землей в условиях плотной городской застройки. Во-вторых, в столичном грунте очень много воды. Она заполняет пустоты в карстовых породах. В итоге с водой смешиваются песок и глина, образовывая плавуны. Это что-то вроде ила, который лежит под землей отдельным слоем и, если его откопать, начинает «расплываться». Обнаружить плавун с помощью техники невозможно. На подобные «мешки» натыкаются уже в процессе подземных работ. Такие участки приходится замораживать жидким азотом.

В феврале 2018-го первые станции БКЛ начали обслуживать пассажиров. В 2020 году запустили участок от «Электрозаводской» до «Авиамоторной» (+3 станции). В 2021-м еще 12 станций. На днях заработали последние девять. Кольцо замкнулось.

БКЛ сразу же привлекла огромный интерес и у горожан, и у туристов. Мало того, что Большая кольцевая помогает перемещаться между районами Москвы намного быстрее, чем раньше. Современная архитектура новых станций поразила многих. Это и огромные мозаичные рыбы «Нагатинского затона», и яркие гигантские панно со всадниками на «Электрозаводской», и переливающийся экран на потолке «Рижской».

Итак, Большая кольцевая линия запущена. Но на этом точку никто ставить не собирается. Впереди новые проекты.

КСТАТИ

Что будет дальше

- Помимо БКЛ, в 2023 году мы откроем пять новых станций метро в Пыхтине, Внукове, на Дмитровском шоссе, в Лианозове и районе Северный, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Кроме того, в новом году мы продолжим реализацию других перспективных проектов. Прежде всего, строительство двух новых радиусов - Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, которые будут поэтапно вводиться в строй начиная с 2024 года.

Также в текущем году планируют открыть МЦД-3 (Зеленоград - Раменское) и МЦД-4 (Железнодорожная - Апрелевка).