Прокатимся по Большому кольцу метро: Рыбы с сюрпризами украсили «Нагатинский затон», брутальные чугунные тюбинги - «Рижскую»

Мозаика с изображением щуки на станции БКЛ "Нагатинский затон". Фото: REUTERS

Москвичи и гости столицы продолжают исследовать новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Напомним, в этом году в первый день весны, 1 марта, маршрут пополнился девятью остановками. Теперь кольцо возит пассажиров по всем участкам линии. Любоваться каждой из открывшихся станций можно долго, ведь там много интересного.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, какие новые технологии и материалы использовали при их строительстве и оформлении.

НАЙДИ ЗНАЧОК С ЛЕНИНЫМ

«Нагатинский затон» с первых же минут удивляет необычным потолком в виде гигантской блестящей чешуи. Эту красоту на входе на станцию создавали с помощью 3D-технологий.

«Сложная волнистая поверхность выложена стальными пластинами золотистого оттенка, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Конструкция состоит из больших 220 изогнутых металлических панелей. На каждую из них прикрепляли одну за другой «чешуйки» помельче - 8 на 14 сантиметров. Всего смонтировали более 26,2 тысячи декоративных элементов».

Идём дальше и видим огромных роскошных рыб - 12 мозаичных панно. Это настоящий атлас Москвы-реки и ее обитателей в районе Нагатинский Затон. Самая большая мозаика - Щука» размером 14 метров на 3,6 метра. А самым маленьким стал «Головастик» - 1 метр на 23 сантиметра. Его часто не замечают, поскольку кроха укрылся в самом конце платформы. Все картинки собраны из смальты и гранита. Но мастера оказались с юмором. В каждую рыбу добавили сюрпризы - морские ракушки, крупную и мелкую гальку, монету с гербом СССР, створку раковины с жемчужиной, мозаику в виде цветка или круга, осколки керамической плитки с рисунками и без них. Например, в «Щуке» спрятали даже фрагмент бутылки импортного ликера с клеймом «Jagermeister» (Егермейстер или в переводе с немецкого главный егерь). Спойлер: ищите зелёное бутылочное стекло над пастью хищницы. А еще в эту же рыбку вмонтировали комсомольский значок! Теперь народ толпами валит к веселым картинкам ради квеста, кто заметит больше всего «артефактов» в мозаике.

Фото: Интересная Москва @ VKontakte

Фото: Интересная Москва @ VKontakte

Фото: Интересная Москва @ VKontakte

Фото: Интересная Москва @ VKontakte

МРАМОР, КАК НА САМОЙ ПЕРВОЙ СТАНЦИИ

Для «Сокольников» нашли тот же сорт мрамора, который использовался в 30-е годы при строительстве первых станций красной линии. Его название - Уфалей. Это светло-серый российский мрамор уральского месторождения. Им выложили зону соединения перехода из вестибюля №1 станции «Сокольники» БКЛ на балкон «Сокольников» красной ветки. Строители постарались сохранить исторический вид действующей станции.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ЛОФТ ДА И ТОЛЬКО

Брутальный дизайн получили на БКЛ теперь уже три станции - к «Савёловской» добавились «Марьина Роща» и «Рижская». Стены вдоль путей на них оформлены в стиле лофт с «промышленными» деталями. Для этого оставили на виду обычно спрятанные от глаз пассажиров чугунные тюбинги. Такие конструкции нужны для обделки тоннелей метро. Чтобы этот открытый всем ветрам «скелет» станции дольше служил, на него нанесли три слоя краски.

Фото: mos.ru

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Вестибюль «Кленовый бульвар» своими формами напоминает своды царского дворца в Коломенском, по соседству со станцией. При сооружении конструкций использовали трёхмерное моделирование. А эффектное «звездное небо» в павильоне разработали по мотивам сетчатой керамики Дьякова Городища в том же Коломенском. Для этого панели с перфорированным металлом и рассеивателем сложили так искусно, что создаётся ощущение множества точечных светильников.

Фото: mos.ru

ПРОСТО МАЛЕВИЧ

Раньше на БКЛ в стиле супрематизма и конструктивизма были украшены две станции - «Мневники» и «Хорошевская». Сейчас к ним добавилась «Сокольники». Дизайн напоминает работы русских авангардистов начала XX века. Огромное декоративное панно на одной из путевых стен и части потолка станции «Сокольники» словно оформляли Казимир Малевич, Владимир Татлин и Эль Лисицкий. Здесь показана история столичного метростроения. Картинки на стенах, балконе и потолке выглядят, будто фотоснимки и плакаты 1940-50-х годов.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ЧТО ЕЩЁ

- Пути в тоннелях БКЛ построены с помощью виброгасящей технологии – LVT-шпал. Благодаря этому на новой линии метро меньше шума от проезжающих поездов. К тому же подземная инфраструктура служит дольше. Есть и ещё одна фишка - бесстыковой путь. Обычно при соединении рельсов получаются стыки. Хорошо, если их мало, тогда поезд идёт мягче и тише. А на бесстыковом пути их практически нет.

- Платформу станции «Марьина Роща» украсили десять пилонов - вытянутых прямоугольных мраморных колонн. Для создания эффекта мелких трещин на белый камень нанесли кракелюр - насечку в виде паутины. А главная техника этой станции - самые длинные эскалаторы в столичном метро. Они растянулись на 130 метров. Напомним, раньше рекорд держался за «Парком Победы», где пассажиров возят 127-метровые эскалаторы.

КСТАТИ

Тоннели строят с «Любовью»

Многих удивляют женские имена тоннелепроходческих щитов метро - Елена, Виктория, Любовь, Ольга, Татьяна… Почему и в честь кого дают такие названия?

- Эта традиция пошла от Ричарда Ловата, основателя канадской фирмы-производителя тоннелепроходческих щитов LOVAT, - объясняют в столичном Стройкомплексе. - Он придумал давать всем комплексам его бренда женские имена в честь покровительницы подземных работ святой Барбары. С тех пор во всем мире подобную технику для освоения подземного пространства называют женскими именами. Поэтому на стройках столичного метро есть щиты «Виктория», «Елена, «Лилия»…

Среди них, например, «Роза» - в память о легендарном снайпере Великой Отечественной войны Розе Шаниной, «Наталия» - в часть женщины-машиниста метрополитена Наталии Корниенко, водившей поезда на Сокольнической линии более тридцати лет.

Пять щитов даже нарекли именами героинь сериала «Папины дочки». А все потому, что доставили машины в столицу из Китая, где очень много поклонников этих киношных сестёр. Теперь у нас есть и такие пять «сестёр» - щиты «Полина», «Галина», «Мария», «Дарья» и «Евгения». Кстати, они вели проходку тоннелей на Большой кольцевой линии.