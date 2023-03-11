Заберите кролика за ненадобностью: москвичи начали избавляться от символов года

Кролик породы Белый Великан Фото: Авито.

«Продаю кролика породы «белый великан», использовали на съемках, в подарок отдадим мешок корма». «Ручные крольчихи-фотомодели, цена чисто символическая». «Кролик с метровой клеткой. Отдаю просто так. Срочно. Уезжаю». «Ищу любящую семью для пушистика Банни. Спокойный, дружелюбный, любит спать на ручках. Бесплатно».

Объявления от москвичей, которые к новому году завели дома кроликов, а теперь хотели бы с ними расстаться, с каждым днем множатся в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Кто-то хочет хотя бы окупить свои расходы, другие просто горят желанием избавиться от животного, которое грызет провода, не дает спать по ночам, да еще и характер может показать. Оказывается, не все звери любят, когда их гладят и тискают.

Но некоторые пошли еще дальше: ненужного питомца просто… выбросили на улицу. Одного такого несчастного в Говорово недавно подобрал случайный прохожий:

- Я работаю в СТО, срезал путь через гаражи. Смотрю: кролик сидит. Глаз разодран, но собак рядом нет, хотя их в этом месте полно обычно. Я к нему подошел, взял на руки, он не сопротивлялся. Принес в СТО, обработал рану перекисью, почитал, что едят кролики, купил ему корма, морковки, яблок. Домой не мог к себе забрать, потому что у меня кот живет, так что в интернете нашел группу любителей кроликов, попросил помощи, мне сказали, куда его можно привезти, - рассказал корреспонденту kp.ru Артем.

Москвичи начали избавляться от символов года Фото: Авито.

8 марта животное попало в руки Ярославы Чепаревой – ветеринара, который содержит приют для кроликов, попавших в беду.

- Это был совсем малыш – 2-3 месяца от роду, размером с ладошку. Вполне возможно, что его подарили кому-то на новый год – по возрасту подходит. Глаз отсутствовал, гнойная рваная рана вместо него. Сепсис. Состояние критическое. Спасти его не удалось, - констатировала врач.

Малыш так и остался безымянным. Как он оказался на улице – тоже не известно.

О том, что подобные ситуации наверняка будут случаться, еще осенью прошлого года говорили зоозащитники и просили не дарить кроликов никому на новый год: ведь это животное – большая ответственность. Кролики в хороших условиях живут 8-10 лет, но при этом им нужен простор для прыжков (в клетке их держать нельзя), специальный и разнообразный корм, регулярные обследования у ветеринаров.

В Москве есть сообщества, передержки и зоогостиницы, которые помогут в сложной ситуации, они же проконсультируют по условиям содержания и подскажут зооволонтеров из других регионов, которые «понимают в ушастых».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

- ТГ-канал Ярославы Чепаревой

- Москва. Помощь кроликам, попавшим в беду. Группа в ВК.

- Помощь кроликам, едва не угодившим в суп. Группа в ВК.

- Передержка кроликов и зоогостиница Rabbits Hotel.

- ЗООотель для кроликов.

- Приют для кроликов и передержка от «Зайкафе».

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