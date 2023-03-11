В капкан мог попасть ребенок: в Москве спасатели с трудом достали котенка из опасной ловушки

Пострадавшего котенка доставили в ветклинику. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

- 8 марта я вышел во двор, чтобы убраться в автомобиле. Мотор не заводил – и очень хорошо. Сначала слышал какие-то шорохи. Потом — мяуканье. Осмотрел машину, понял, что кот где-то в нижней части подкапотного пространства. Позвал супругу, она у меня очень миниатюрная. Я домкратом приподнял автомобиль, она залезла под него, чтобы попытаться вытащить кота, но ничего не вышло. Поэтому позвонили на 112, - рассказал корреспонденту KP.RU Андрей, с обращения которого и началась эта история.

На вызов на ул.Перерва приехали сотрудники «СпасРезерва», просмотрели автомобиль, поняли, где кот, и полезли его доставать.

Кота достали из моторного отсека авто. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

- Слышали бы вы, как грозно он шипел и рычал! Он прокусил специальные толстенные перчатки! При этом достать его никак не получалось, было такое ощущение, как будто он за что-то снизу зацепился, - вспоминала оперативный дежурный смены ОПСО «СпасРезерв» Екатерина Афанасьева. – Еще раз внимательно изучили низ машины, сначала увидели металлическую цепь, а потом… капкан!

Капкан, в который попал котенок. Фото: Предоставлено "КП"

Откуда взялся капкан? Это густонаселенный район. Марьино. Двор жилого дома, всего в нескольких метрах – две детские площадки. Может быть, кто-то случайно выбросил его?

- Точно нет. Капкан был взведен, раз сработал на котенке, - уверена Екатерина Афанасьева. – Вряд ли это случайность.

Кота спасатели привезли в ветклинику. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

Чтобы вызволить несчастного кота, в итоге потребовалось минут 40. Для этого сначала освободили ему лапу. После этого зверь стал весьма миролюбив и дружелюбен, поэтому на свет божий его извлекли без проблем. Для лечения передали в ветеринарный центр «Северное сияние» и на попечение благотворительного фонда помощи животным «Подбери друга». Назвали найденыша «Цеткин», предположительно ему семь месяцев от роду, и если бы не травма, котенок был бы вполне здоров.

- Задняя лапа перебита, висит на сухожилии, пострадал сустав. Боль, которую он испытывал, даже представить страшно, - говорят в фонде «Подбери друга». – Сейчас малыш в ветцентре. Есть два пути: пробовать спасти лапу или ампутировать ее. Мы хотим рискнуть и дать малышу возможность передвигаться на четырех лапах.

Животное получило серьезную травму. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

Фонд объявил сбор средств на спасение Цеткина, подробнее об этом можно узнать в соцсетях.

Тем временем, Андрей успел отремонтировать машину (котенок буквально пытался прогрызть себе путь на свободу, пострадала электропроводка, ее ремонт обошелся в 39 тысяч рублей), а также уведомить о случившемся старшую по подъезду и участкового.

Коту потребовалась ветеринарная помощь. Фото: ОПСО «СпасРезерв»

- Обратной связи я пока не получил, поэтому планирую в ближайшее время написать заявление в полицию. Может быть, им удастся установить, откуда взялся капкан, - сообщил Андрей.