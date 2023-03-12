Морозы дали жару: 40 школьников из Москвы преодолели 100 км на лыжах в Карелии

Большая Арктическая экспедиция проводится с 2018 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это мой последний шанс. Мне ведь уже 18. В прошлом году тоже участвовал в походе по Карелии, но в Арктику так и не попал. Надеюсь, в этом году получится, — Павел Щербинин из колледжа им. Н.Н. Годовикова стоит в куртке, которая вся «украшена» заплатками, залепленными изолентой и скотчем. На вопрос о том, что случилось, лишь пожимает плечами: мол, в Карелии же были – тут зацепился за ветку, там – за сучок, но скотч животворящий способен починить все. И куртку тоже.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел – один из 40 школьников, которые в марте участвовали в лыжном походе по Карелии. Это последние испытания, по их итогам отберут семь участников Большой Арктической экспедиции, которые в апреле повторят путь первооткрывателей Севера и дойдут до мыса Челюскина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Еще семь человек определятся по итогам испытаний, которые пройдут на следующей неделе, — анонсировал заслуженный полярник и кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. – Эти ребята будут вести научные исследования на метеостанции, расположенной на мысе Челюскина. Из года в год участники Большой Арктической экспедиции не повторяются – зачем ехать туда второй раз? Но участница прошлой экспедиции просила продолжить ее исследования мхов и лишайников. Сделаем все возможное, чтобы помочь ей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как из 40 человек выбрать семерых? Отправить их в экстремальные условия и смотреть за тем, как они к ним адаптируются. Чтобы все были на виду, участников поделили на 4 команды, каждой дали свой маршрут длиной примерно в 100 км и инструкторов.

- В этот раз было сложнее, чем в предыдущие годы: и маршрут, и погодные условия, - признали инструкторы Марина Фомина и Владимир Родионов. – У нас в команде был мальчик, который никогда до этого в походы не ходил. Но он справился не хуже других. Но так было не у всех.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да, мы не прошли свой маршрут полностью, — рассказывает Ярослав Кочнев из Московского образовательного комплекса «ЗАПАД». – В самом начале шли очень медленно, потом набрали скорость, но наверстать упущенное уже не смогли. Максим Ивакин, его друг из того же колледжа, кивает: да, не ожидали, что будет так сложно. Он был в другой команде, дистанцию они преодолели, но с трудом.

Главной сложностью этого лыжного похода по Карелии подростки называют морозы:

- Температура опускалась до -30. Да, мы грелись печками. Но путь от костра до теплого спальника запомнится надолго, — призналась Дарья Макрушина из школы №1194 Зеленограда, она – бывалая походница, а потому Карелия стала для нее лишь очередным успешно пройденным испытанием.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая Арктическая экспедиция проводится с 2018 года. Предыдущая прошла в мае 2022 года, в ней принимал участие специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. В своих полярных дневниках он рассказывал про удивительные ледяные торосы, загадочные пирамиды из камней и, конечно, про встречи с белыми медведями.

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