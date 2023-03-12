Нож в сердце: Фигурант уголовных дел и сын депутата Госдумы оказался не причастен к убийству в Подольске

В подольском гриль-баре был убит 24-летний местный житель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Подольска есть гриль-бар «Шервуд». Злачным место не назовешь, напротив — среднестатистический ресторанчик. В отзывах клиенты то жалуются, что тут слишком тихо, то наоборот восхищаются «превосходным рэпом, который раздают мощные колонки». А в ночь на 12 марта в заведении случилась поножовщина.

Убит 24-летний местный житель. Ножом для стейков смертельно ранили Евгения Ш. Повздорили две компании молодых людей. Причем как сообщалось, нападавшие скрылись, а «пострадавшая» сторона сама везла истекающего кровью друга в больницу. Довезли уже без пульса.

12 марта Telegram-каналы стали писать и даже прямым текстом обвинять в случившемся сына депутата Госдумы Артема Иванюженкова. Его отец — Борис Иванюженков — в конце 90-х был министром спорта (меньше года). После сменил еще много спортивных чинов. А «Википедия» и ряд публикаций в Сети его связывали с криминальным миром. Депутат резкие криминальные титулы отвергал, но не отрицал, что у него были проблемы еще с советской милицией. Но все дескать в прошлом.

Его сын — Артем Иванюженков — тоже интересная персона. В спорте подавал надежды. Но большой звездой пока не стал. Воспитанник подмосковного «Витязя» три сезона отыграл в Северной Америке за различные клубы: в знаменитом NHL не катался, выступал в лигах попроще. Сейчас играет в ХК «Сочи» в нашей КЛХ.

В 2016 и 2020 году Иванюженков младший фигурировал в криминальной хронике. В первом случае попал в ДТП, в котором были ранены два человека. В машине Артем был с братом. Дело закрыли за примирением сторон. Признали, что у джипа просто отвалилось колесо, вроде бы несчастный случай. В разгар пандемии машина Артема наехала на велосипедиста. «Байкер» погиб. Но оказалось, что хоккеист ехал по правилам, а велосипедист — нет.

В общем бэкграунд странных инцидентов за молодым спортсменом — тянется. Сам же он после того, как о его причастности к ночному убийству заговорили в интернете, опубликовал видео:

— По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи, — сказал спортсмен.

За сына коллеги «вступился» и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Законотворец первым сообщил, что Артем не причастен к убийству, а настоящий виновник — установлен и задержан.

В ГСУ СКР по Московской области также сообщили:

— Ранее распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности.

Про истинного виновника поножовщины известно, что ему 28 лет. Он сбежал с места преступления, но позже написал явку с повинной.