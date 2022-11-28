В Подмосковье почти 10 тысячам медработников компенсируют аренду жилья

Фото пресс-службы правительства Московской области
В Московской области с нынешнего года запустили новую меру социальной поддержки для медработников. Им компенсируют аренду жилья - по 20 тысяч рублей в месяц.
- Компенсация аренды жилья - одна из самых востребованных медработниками мер соцподдержки в Подмосковье, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Ее оформили уже почти 10 тысяч медицинских специалистов, из них 1,8 тыс. трудоустроились к нам в медорганизации в этом году.
Подать заявление на компенсацию могут медработники 18 специальностей - врачи, фельдшеры и медсестры. Это делается через портал госуслуг Московской области.
Также для участия в программе должны быть соблюдены еще несколько условий.
В их числе:
1. Соискатель должен работать на полную ставку в любом медучреждении, подведомственном Министерства здравоохранения Московской области, расположенном на территории региона.
2. Супруг/супруга и дети медработника не имеют в собственности жилья на территории Московской области.
3. У медработника нет в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма.
4. Медработник не оформлял компенсации аренды жилья в администрациях городских округов (на местах уже несколько лет довольно распространена такая мера поддержки для мотивации врачей).