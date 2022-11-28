Что такое ВЮСО, с чем его едят и за что Юрий Башмет отбирает воздушные шарики

Юрий Башмет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях в "Зарядье" отмечали десятилетие Всероссийского Юношеского симфонического оркестра . Этот коллектив - любимое детище Юрия Башмета. Десять лет назад накануне Олимпиады в Сочи маэстро придумал этот проект, объединяющих юных музыкантов со всей страны.

Для того чтобы оркестр поддерживал статус юношеского, каждые два года в нем проводится ротация и проводится новый набор. Но "старички" не исчезают в никуда. Работа в ВЮСО становится отличным стартом и, как признается Юрий Абрамович, сегоня музыканты из прошлых составов юношеского оркестра работают во всех симфонических коллективах, какие только есть в России и за рубежом.

Накануне памятной даты мы попросили участников ВЮСО рассказать самое интересное о коллективе.

Анастасия Тимошенко, скрипка: Нет ничего хуже, чем жить равнодушно и играть равнодушно

Я сама родом из Воронежа, но попала в оркестр, когда училась первый год в Москве. Что я чувствовала, когда прошла по конкурсу? То же, что любой музыкант в здравом уме. Каждый мечтает оказаться на одной сцене с Башметом не говоря о том, чтобы работать с маэстро.

Самый запоминающийся концерт

У нас было много ярких выступлений, но одно из самых запоминающихся, конечно, это сочинский Олимпийский концерт. Что я запомнила тогда - было очень холодно.

Еще одно яркое событие - это выступление на плоту во время ЧМ по футболу. Я тогда работала в "Новой России". Мы сначала сомневались по поводу плота, но потом решили, что раз Юрий Абрамович говорит, значит, это будет надежно и устойчиво.

Главный урок от маэстро

Юрий Абрамович любит повторять - нет ничего хуже, чем играть равнодушно, чем жить равнодушно. Это про то, что все делать немного чересчур. Нельзя играть без отношения, нельзя жить, глядя в телефон.

О ревности в коллективе

Ревности в коллективе нет, мне кажется... Ну, конечно, что-то присутствует, когда бывает рассадка. Это всегда краеугольный момент. Кто-то обижается, дуется... Но вообще, мне кажется, все зависит от человека. Если ты хочешь стать лучше, ты станешь, а если бухтишь - не станешь. Мы видим у людей то, что транслируем сами.

О хобби

У меня есть собачка чихуахуа, у нее музыкальное имя Богемия. Собачка очень музыкальная и обожает, когда я играю, подпевает мне. Иногда я беру ее с собой на гастроли, но чаще - оставляю с мамой.

О декольте

Да, у меня есть платье с декольте. Опасения, что с меня упадет во время концерта нет, там все безопасно, потому что имеется один рукав. Левая рука открыта, правая закрыта, так что, во время исполнения можно удобно поправлять.

О том, что дал оркестр

Оркестр делает людей лучше. По крайне мере, я стала лучше, потому что многое из того, что говорил Башмет - я перенесла и на специальность, и на жизнь.

Если бы тогда, когда я училась в Воронеже, мне сказали: ты будешь играть с Башметом на одной сцене - я бы сказала, все, можно умирать в этот момент. Но сейчас появились новые цели и вершины. Музыкант - профессия амбициозных людей и быть полностью удовлетворенным невозможно.

Анна Михайлова, скрипка: "В нашей семье в ВЮСО играли трое человек: я и два моих брата"

У нас в семье семеро детей и трое играли в ВЮСО. Все началось со старшего брата Вани, он валторнист и попал в оркестр с самого начала. Мы очень гордились Ваней, считали его героем, он даже ездил на Олимпийские игры в 2012 году и играл там в составе оркестра. А через пару лет после него пришла я, а потом младший брат виолончелист. Был даже период, когда мы в оркестре играли втроем.

О гендерном подходе

Гендерного подхода в оркестре нет. Но как правило, много девочек-струнниц, а духовики и ударники - мальчики... Хотя, знаете, в последнее время ударниками в оркестре все чаще становятся девочки. Это значит, они хорошо играют. Кто попало в оркестр не попадает.

Об уроках маэстро

Мы сначала репетируем сами, а потом - с Юрием Абрамовичем. Все в этот момент волнуются, ведь важно, чтобы оценил, заметил, направил. Надо сказать, маэстро обращает внимание на множество мелочей и все его замечания очень по делу. Его мотивационные речи и правда вдохновляют. Когда я играла в ВЮСО, то профессионално росла в этом оркестре, начала смотреть на многое глазами профессионала.

О разноцветных платьях

В оркестре действительно можно надевать разные платья. Это фишка такая: там говорили, надевайте, что хотите, не нужно черное и белое, как во взрослых коллективах. Поэтому у меня было много разных платьев: красное, зеленое, бело-синее. Это здорово, так веселее.

Что дал оркестр

Самое главное - я приобрела навыки работы в оркестре. В этом был смысл профессионализма, когда ты можешь работать и как солист, и как оркестрант. А ведь очень многие этого не умеют, у них нет опыта.

Евгений Щеголев, альт: ВЮСО дает опыт, который не дадут ни в каком учебном заведении

Я родился в Иваново, учился в Москве. Попал в оркестр, можно сказать, случайно. Заболел кто-то из альтовой группы и мой педагог Балашов, он выступает в "Солистах Москвы", предложил меня. К тому времени мне было уже лет 17-18, но до этого у меня не было никакого оркестрового опыта.

О гонорарах и органиации процесса

Этот оркестр не платит гонораров. Оплачиваются перелеты, питание, экскурсии, выделяются суточные. Все организовано очень хорошо и все это- отличный способ чтобы получить представление о гастрольной жизни и набраться опыта.

Что дал опыт работы в ВЮСО

Любой человек при трудоустройстве перечисляет свой опыт работы. Часто получается, что заканчиваешь ВУЗ, а никакого опыта у тебя нет и на практике ты ни с чем не сталкивался. Такие проекты, как юношеский оркестр, заточены на то, чтобы помогать молодым музыкантам получать опыт. После серии концертов ты уже знаешь основы игры в симфоническом оркестре, а этот опыт тебе ни в каком учебном заведении не передадут.

Все просто, после работы в ВЮСО у тебя больше шансов найти хорошую работу по специальности. Так получилось в моем случае.

Арсений Газизов, контрабас: "Однажды Юрий Башмет пообещал отобрать воздушный шарик"

Я пришел в ВЮСО в 2016 году. Самым сложным для меня были репетиции по 6-9 часов в день и поездки на гастроли вооще без выходных. В прежние времена мы почти не спали, чтобы успеть погулять и посмотреть города и страны.

Самый смешной момент на концерте

В 2019 году мы играли Пятую симфонию Шостаковича. Во второй части есть тихое место, где солирует первая скрипка под аккомпанемент арфы. А один парень решил поканифолить смычок и случайно пуговицей задел струну. Конкретно так зацепил, получилось громко. Все попытались сдержать смех и с трудом доиграли.

А бы еще смешной случай, когда мы в Китае репетировали. В зале было много воздушных шаров, один и них я привязал к контрабасу. В какой-то момент Юрий Абрамович сделал замечание группе контрабасов. Не помню, что он сказал, но смысл был в том, что если мы нормально не сыграем, он шарик отберет.

Что дало ВЮСО

Оркестр дал мне полезный опыт, большое количество дополнительной практики. Особенно это было важно первые два года, когда у меня не было постоянной работы и был только школьный, а потом студенческий оркестр.

Напутствие новому составу ВЮСО

Напутствие такое: наслаждайтесь. Не надо тратить время на дрязги, самоутверждаться и пытаться учить других. Всегда в коллективе находятся такие индивиды, которые будут пытаться это делать. (Во взрослых оркестрах, замечания может делать только концертмейстер, а остальные - нет, это дурной тон). Не принимайте близко к сердцу такие замечания. В молодежном оркестре есть два человека, чьи замечания важно и нужно слушать: это концертмейстер и педагог.

ТАК ГОВОРИТ БАШМЕТ

Любимые фразы маэстро

"Мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые мамы"

Юрий Абрамович любит повторять эту фразу, услышанную от учителя. Такой талантливой мамой была мама Юры Башмета. Она знала, когда дать ребенку отдохнуть и разрешить поиграть в футбол, а когда нужно проявить жесткость.

В команде Башмета идет настоящая "охота" на талантливых мам. Когда оркестр отправляется на гастроли, одну такую маму всегда берут с собой и оформляют на зарплату. Женщина берет на себя заботу о младших членах коллектива. Может быть поэтому в оркестре у Юрия Абрамовича всегда царят строгий порядок и железная дисциплина.

"Работайте честно - а от Бога все остальное приложится"

В свое время эту фразу сказал Башмету его педагог Дружинин. Но Юрий Абрамович считает, что напутствие актуально для всех участников его коллектива

"Повестка дня - борьба с меццофротизмом"

Этот афоризм Ростроповича звучит на репетициях регулярно. А еще в адрес молодых исполнителей звучит фраза авторства самого Башмета: "Чтобы научиться играть форте - нужно научиться играть пиано.

"Боритесь со штампами"

Юрий Абрамович учит, что за долгие годы у каждого мастера вырабатываются штампы. Это ни хорошо ни плохо - это признак мастерства. Каждый приобретает свои фишечки, которые ему удаются лучше других. Но парадокс в том, что с эти фишечки нужно придерживать.

"Я всю жизнь воспитываю свой стиль и слежу, чтобы штампы не выходили на первый план. Ведь они губят всю суть музыки", - говорит маэстро

"Не будьте как азиатский оркестр"

Однажды маэстро довелось дирижировать азиатским оркестром. Когда Башмет делал замечания коллективу, оркестр говорил "Угу" и продолжал делать то же самое, как будто замечаний не было. Когда маэстро спросил у первой скрипки, в чем дело, то получил обескураживающий ответ. "То, что мы кивнули головой - не означает, что мы согласились. Это значит, что мы вас услышали, но будем делать по-своему".

"Советская школа была самой лучшей"

И это не просто ностальгия на тему "я-то в советские времена о-о-о". Маэстро уверен, что советская школа обучения музыке была лучшей и ее остатки продолжают работать по сей день. Как признался прославленный музыкант, в разных городах выделяются разные инструменты. Например, в Самаре хороша скрипка, в Новосибирске - ударные инструменты, а уж за хорошими флейтистами нужно ехать в Екатеринбург. Все это - следствие того, что в эти города уехали хорошие педагоги, воспитанные еще советской школой.

"Классика должна стать религией"

Полностью эта мысль выглядит так: "будущее есть только у классической музыки в ее первозданном виде. Классика должна стать своего рода религией, которая будет обращать людей в свою веру — очень неназойливо, спокойно, мудро... Вот в чем ее нынешняя задача".

"Главное - быть хорошим человеком"

Это вовсе не утешение плохому музыканту: ну ничего, лишь бы человек хороший был. "Мне кажется, что какие-то советы нельзя сформулировать раз и навсегда, - говорит Юрий Абрамович. - Надо всю жизнь стремиться к тому, чтобы быть хорошим человеком. И стараться окружать себя только хорошими людьми. И это должно быть процессом. Тут вопрос выбора, каких-то решений. Во всяком случае, тогда можно уходить от многих бытовых бед. Мне пока это удается, но не всегда, и я часто думаю: «О, черт… Соскользнул где-то». Поэтому все время нужно быть «на стрёме». Внимательным! Жить внимательно! Для творцов это особенно важно. Для режиссеров, актеров, музыкантов, композиторов... "

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Загадка. Назовите три слова, заканчивающиеся на -со. Благодаря Юрию Башмету теперь вариантов стало больше, ведь у многих на слуху ВЮСО - Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Этот коллектив - любимое детище Юрия Абрамовича. Он объединяет музыкантов со всей России в возрасте от десяти до 22 лет. (подробнее)