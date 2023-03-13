Львица ревет так, что кровь в жилах стынет: решена судьба частного зоопарка в Подмосковье

Фото предоставлено прокуратурой Московской области

- Клетки с хищниками расположены прямо у моего забора. Львица ревет по ночам так, что кровь в жилах стынет. Пума сбегала и нападала на соседскую собаку. А запах! Вы приезжайте да понюхайте сами, как у нас пахнет! – таких жалоб, начиная с 2020 года жители села Козино подали немало. Люди писали во все инстанции, проверки в Одинцовский район приезжали с завидным постоянством. Особенно после публикации видео, на котором кто-то заснял львицу Тару, сидящей на крыше жилого дома. Она будто обдумывала, не перемахнуть ли ей через забор, чтобы прогуляться по селу. Обошлось. Львица предпочла тогда остаться дома.

ПОЧЕМУ ЖИВОТНЫХ НЕ ЗАБРАЛИ СРАЗУ

Надзорные органы столкнулись с проблемой. Да, дикие животные есть. Но приобретены они в период с 2017 по 2020 гг, когда это законом еще не было запрещено. Все документы оформлены, на ветеринарный учет звери поставлены. К проверкам привлекались представители разных ведомств: прокуратура, полиция, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Представитель последнего как-то заявила журналистам: животные ухоженные, сидят по клеткам. Хозяева обещали принять дополнительные меры, чтобы не дать им гулять по округе.

Но как жить соседям? На участке площадью 2550 кв. метров хозяева оборудовали 13 вольеров, в которых разместили двух пум (канадскую и американскую), лигра (гибрид льва и тигра), сервала, двух рысей, льва, волка с волчицей, пару маломутов, еще пару лемуров, разнообразных коз, индюков и поросят. Зверинец легко было найти по запаху, который разносился далеко по окрестностям. Можно только представить себе ощущения соседей, которых жили стенка в стенку к нему.

Фото предоставлено прокуратурой Московской области

Владелец участка, Павел Сизов еще в 2021 году, когда на жалобы соседей в село съехались журналисты, заявил: гостям они не рады, зоопарк собрали чисто для себя. Его супруга – фанат экологического питания. Причем тут львы, пумы и волки, правда, не совсем понятно – кто кого в итоге должен был съесть?

ЗАШЛИ С ДРУГОГО КОНЦА

После того, как жители села Козино написали коллективную жалобу в прокуратуру Одинцовского района, там начали «копать глубже».

Выяснилось, что на участке Сизовых оформлено крестьянско-фермерское хозяйство «Сизова Татьяна Геннадьевна». Вот только территория, на которой расположено КФХ, относится к землям населенных пунктов и предназначена для индивидуального жилищного строительства, а разведение животных там законом не предусмотрено.

За использование земли не по целевому назначению семью Сизовых оштрафовали на 99 444 рублей, потом – еще на 1000 рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сизовы попытали переоформить участок, точнее, сменить назначение земель, но у них ничего не вышло. Тем временем прокуратура подала на них в суд.

Фото предоставлено прокуратурой Московской области

НИКАКИХ БОЛЬШЕ ЭКЗОТОВ

- Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о запрете владельцу диких животных содержать их на земельном участке, — рассказали корреспонденту kp.ru в прокуратуре Московской области. – Иск был удовлетворен.

На суде Сизовы заявили: животных нельзя считать дикими, ведь они родились в неволе. Все документы на них есть, питомник тоже оформлен, как положено. Вреда никому из соседей звери не причинили. Да, новых животных, в соответствии с законами купить они уже не смогут. Так пусть останутся хотя бы те, что были приобретены до 2020 года.

Суд с такими доводами не согласился. Дикое животное остается диким, где бы ни было рождено. Жалобы от соседей поступали не один раз, «самовыгул» пумы попал на видео (и это настоящее чудо, что пострадала только собака — к слову, она даже выжила). Кроме того, по закону цирки, зверинцы и зоопарки всех мастей и видов должны размещаться на землях, специально для этого предназначенных. А не в жилом секторе. Поэтому требования прокуратуры были удовлетворены.

Фото предоставлено прокуратурой Московской области

Суд в 2022 году обязал Сизовых привести участок в надлежащий вид, избавиться от зверинца, плюс запретил им содержание диких животных у себя в селе Козино. Это решение зверофермеры попытались оспорить в апелляционной инстанции, но в 2023 году Московский областной суд вновь встал на сторону прокуратуры.

И что теперь? Что будет со зверями?

- После возбуждения исполнительного производства в марте хозяева передали животных в центр передержки диких животных в Дмитровском округе, — сообщили в прокуратуре Московской области. — С ними все будет хорошо.

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