Замороженные птицы, змеи в скотче и лемуры в тубусе: Контрабандисты в жутких условиях везут редких животных в Москву

Изъятые таможенниками птицы, которых контрабандисты пытались переправить через Россию. Фото: Пресс-служба ФТС России

- Привлекла внимание переноска с собакой. Из нее доносились звуки, которые собака издавать никак не могла, - рассказывают сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Интуиция таможенников аэропорта Шереметьево не подвела. Переноска оказалась с двойным дном - внутри еще одна, поменьше. А в ней - четверо малышей гиббонов, бесхвостых обезьян из Юго-Восточной Азии. Детенышей пыталась провезти рейсом Ханой - Москва 44-летняя вьетнамка. Вид - ну то есть гиббоны, попадает под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). А это уголовное дело (см. «Конкретно»). Гиббончиков передали в Центр передержки диких животных в подмосковной Яхроме, где проживают сотни бедолаг, изъятых у контрабандистов.

Детенышей гиббонов пыталась провезти рейсом Ханой - Москва 44-летняя вьетнамка. Фото: Пресс-служба ФТС России

ВАМ ПАКЕТИК С КОБРОЙ?

Контрабандисты для переправки экзотических зверят через границу придумывают самые невероятные способы.

- Пластиковые колбы, контейнеры, коробки, бутылки и тесные ящики - в таких условиях животные десятки часов перемещаются без воды и нормального доступа воздуха. Чаще всего нелегальный груз прячут в чемоданах и ручной клади, но, бывает, проносят на себе под одеждой, - объясняют в пресс-службе ФТС.

Стянутых скотчем птиц могут везти в потайных карманах. Экзотических змей, туго обернутых в пакеты, прикрепляют к бокам или ногам скотчем! Тех же птиц могут упаковать в багаж, обложив бутылками со льдом. Температура тела бедолаг таким образом понижается, они впадают в сон. Несколько лет назад в одном из московских аэропортов задержали контрабандиста, который затолкал в тубус для чертежей (длинный цилиндрический футляр) 12 лемуров!

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

АЙ ДА ВАРАН!

- Нам как-то раз доставили партию попугаев, которых везли в багаже, - рассказывает «КП» директор Центра передержки диких животных «Простар+» Виталий Ратнер. - Их напоили успокоительными, обмотали скотчем и переложили в чемодане вещами.

В ФТС отмечают, что контрабандисты заранее закладывают «утруску и усушку».

Фото: Пресс-служба ФТС России

Ратнер объясняет:

- Навскидку скажу, что около 40% животных, которых везут контрабандой, в итоге погибают.

Но бывают и истории со счастливым концом.

В 2018 году в самолете, летевшем из Иркутска во Внуково, пассажиры внезапно заметили шныряющих по проходу метровых ящериц. Стюардам их удалось поймать.

Уже в Москве передали специалистам. А те ахнули: так это же калимантанские безухие вараны! Такие водятся в Малайзии. Редчайшие. На всю планету их не больше ста штук. Судя по всему, они сбежали у пассажира, который нелегально вез их на продажу. Но никто, конечно, в этом не признался.

Фото: Пресс-служба ФТС России

В ФТС отмечают, что за последние несколько лет случаев выявления контрабанды животных стало в разы меньше.

- Сначала это было связано с ковидом, когда границы либо вообще закрыты, либо количество рейсов сократилось, - говорит Виталий Ратнер. - Затем началась специальная военная операция. Раньше животных пытались провозить в Россию через сухопутную границу с Украиной, куда зверушек доставляли транзитом из разных стран мира. Что касается авиаперелетов - усилены меры безопасности, курьеры стараются не рисковать.

СКОЛЬКО ЗА ЭТО ДАДУТ

Чем рискуют покупатели

- Во-первых, это риск для здоровья, - объясняет ветеринарный врач Олег Байдаров. - Во многих случаях контрабандисты везут животных из дикой природы, непривитых. Поэтому зверушки могут быть переносчиками самых неприятных болезней. Дикие обезьяны переносят туберкулез и различные гепатиты, черепахи - сальмонеллез, птицы - орнитоз, который поражает легкие человека. Как обезопасить себя, если покупаете экзота через интернет? Требовать у продавца провести анализы на выявление характерных для данного вида болезней. Это стоит 2 - 3 тысячи рублей.

В 2020 году в России заработал закон «Об ответственном обращении с животными». Он в том числе запрещает содержать в домашних условиях многие виды экзотических животных. Начиная от крупных кошачьих (львы, тигры, пумы, ягуары, рыси и так далее) и прочих хищников (медведи, волки, лисицы) и заканчивая крупными обезьянами (все виды макак, например, и уже упомянутые гиббоны), некоторых змей (все виды кобр, виды питонов, которые превышают в длину 4 метров) и ядовитых пауков. Нарушителям как минимум грозит конфискация животного, как максимум - уголовная ответственность по статье «жестокое обращение с животными» (штраф до 80 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 3 лет).

Кроме того, незаконный оборот (то есть в том числе и покупка) особо ценных и редких животных также попадает под действие уголовной статьи. Наказание по ней - вплоть до 5 лет лишения свободы.