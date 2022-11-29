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Общество29 ноября 2022 10:47

Менеджер по новогоднему настроению и директор катка: шесть способов хорошо заработать перед Новым годом

Опубликован список вакансий, позволяющих хорошо заработать перед Новым годом
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Опубликован список вакансий, позволяющих хорошо заработать перед Новым годом.

Опубликован список вакансий, позволяющих хорошо заработать перед Новым годом.

Фото: ИВАНОВА Диана

Менеджер по новогоднему настроению

150 000 руб/месяц

Компания, которая занимается подбором персонала, искала себе редкого специалиста. У сотрудников на уме одни отчеты и дедлайны, готовиться к празднику некогда. Спецу, которому предлагали работу (его уже нашли, сейчас вакансию сняли), нужно было нарядить елку, развесить снежинки и прочий декор по офису. Регулярно закупать самые пахучие мандарины и провести опрос коллектива, какие конкурсы хотят на корпоратив. Особое внимание нужно уделить удаленщикам и придумать, как «уновогоднить» их жизнь. Из требований были указаны: любовь к новогодним праздникам на грани фанатизма, навыки фигурной резьбы снежинок. Только вся эта сказочная работа закончится 31 декабря – до этого волшебного числа действует договор.

Гадалка на корпоратив

3500 руб/час

Таролог (это эзотерик, который гадает на картах Таро) как предновогодняя вакансия в Москве тоже сгодится. Нужно кататься по офисам и ресторанам, где проходят «корпораты». Открывать свой третий глаз, налаживать связь с космосом и сообщать отдыхающим их судьбу в 2023 году. Особый плюс – наличие в послужном списке участия в каких-нибудь шоу вроде «Битвы экстрасенсов» и яркого костюма под стать магическому образу.

Продавец писем Деду Морозу

от 30 000 руб/месяц

Казалось бы, как можно продать новогодние письма? Ведь ребятня искренне и безвозмездно строчит их Дедушке каждый декабрь. Но праздничные агентства зарабатывают «на святом»: предлагают садикам и дошкольным секциями закупить у них особые бланки для письма с желаниями. К детям, кто напишет весточку на таком, придет волшебник и принесет подарок. То есть это замаскированная услуга поздравления Деда Мороза. А продавец писем — по сути менеджер, который должен очаровать родителей и воспитательниц: убедить закупить поздравление именно у их компании. А как интригующе звучало…

Директор катка

45 000 руб/месяц

Звучит солидно, а по факту будете трамбовать снег и заливать каток для ребятни на территории московских школ. Вакансия не пыльная, но ответственная. График не указан. Но когда каток готов, надо время от времени приходить и ухаживать за льдом.

Изготовитель вытынанок

2000 руб/за заказ

Вытынанка — это искусно вырезанные ножницами поделки из бумаги, которыми украшают окна и зеркала. Например, снежинки. Но мастера могут, сложив лист А4, в пару чиков ножницами изобразить вам терем Деда Мороза со струящейся струйкой дыма. Подобные украшения имеют своих поклонников в Москве. Сами их делать люди не умеют, но почему-то хотят именно так декорировать дом к праздникам. На сайтах с предложениями работы встречаются десятки подобных заданий: сделать вытынанки и разукрасить окна белой краской. Чтобы как в детстве, как в садике…

Администратор сауны

3000 руб/смена

Сауна в Бибиреве ищет себе администратора строго без опыта работы на новогодние праздники. Объясняют это тем, что опытные халтурят и того хуже - подворовывают. Спрос на сауну сейчас высокий: кому косточки погреть, кому торжество отгулять. Администратору обещают, что все будет «строго без интима», расслабиться на работе не выйдет: постоянно придется встречать гостей и делать уборку после компаний.

На заметку

Какие вакансии в Москве чаще всего ищут и сколько платят перед Новым годом

В конце осени начинают набирать персонал кондитерские производства и склады — требуются дополнительные рабочие руки для фасовки и сборки сладких подарков. Во временных помощниках нуждаются предприятия по выпуску корпоративных сувениров, полиграфической продукции, елочных украшений.

Увеличивается число объявлений о найме продавцов пиротехники и другой праздничной атрибутики, для работы на новогодних ярмарках и в отделах по упаковке подарков. Общепит приглашает на подработку официантов. К середине декабря повысится спрос на курьеров, работников торгового зала, мерчендайзеров (занимается раскладкой товара на полки).

Сейчас есть вакансии на декабрь с такой зарплатой.

Кассир в гипермаркет (40 часов в неделю) - от 48 000 руб/месяц.

Продавец-консультант в магазин пиротехники (график 2/2) - до 100 000 руб/месяц.

Официант на новогодние банкеты в подмосковный отель — 4000 руб/смена плюс питание и транспорт.

Упаковщик новогодних подарков в магазин косметики — 2500 руб/смена.

Водитель с личным грузовым авто - развозить кондитерские изделия по торговым точкам (с утра до обеда) — 5000 руб/смена.

Дед Мороз и Снегурочка на весь день 31 декабря — 20 000 рублей каждому.

По данным Авито Работа.

Слово эксперту

В Москве 4 тысячи новогодних вакансий

— Предновогодние вакансии у нас появляются уже в октябре, — рассказал «КП» руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков. — За два месяца московские компании разместили свыше 4 тысяч предновогодних предложений. Обычно они рассчитаны на ноябрь-декабрь, но бывают и на январь. Всегда видим повышенный спрос со стороны соискателей: такой формат удобен, независимо от возраста и опыта, позволяет заработать в короткие сроки перед длинными праздниками. Чтобы выбрать надежного работодателя, внимательно читайте описание вакансии. Там должно быть подробно рассказано об обязанностях сотрудника и условиях. «Пробивайте» компанию на официальных ресурсах, а на «Авито Работе» обращайте внимание на значок «Компания проверена». Обязательно поищите отзывы сотрудников о предприятии.

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