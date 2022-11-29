Опубликован список вакансий, позволяющих хорошо заработать перед Новым годом. Фото: ИВАНОВА Диана

Менеджер по новогоднему настроению

150 000 руб/месяц

Компания, которая занимается подбором персонала, искала себе редкого специалиста. У сотрудников на уме одни отчеты и дедлайны, готовиться к празднику некогда. Спецу, которому предлагали работу (его уже нашли, сейчас вакансию сняли), нужно было нарядить елку, развесить снежинки и прочий декор по офису. Регулярно закупать самые пахучие мандарины и провести опрос коллектива, какие конкурсы хотят на корпоратив. Особое внимание нужно уделить удаленщикам и придумать, как «уновогоднить» их жизнь. Из требований были указаны: любовь к новогодним праздникам на грани фанатизма, навыки фигурной резьбы снежинок. Только вся эта сказочная работа закончится 31 декабря – до этого волшебного числа действует договор.

Гадалка на корпоратив

3500 руб/час

Таролог (это эзотерик, который гадает на картах Таро) как предновогодняя вакансия в Москве тоже сгодится. Нужно кататься по офисам и ресторанам, где проходят «корпораты». Открывать свой третий глаз, налаживать связь с космосом и сообщать отдыхающим их судьбу в 2023 году. Особый плюс – наличие в послужном списке участия в каких-нибудь шоу вроде «Битвы экстрасенсов» и яркого костюма под стать магическому образу.

Продавец писем Деду Морозу

от 30 000 руб/месяц

Казалось бы, как можно продать новогодние письма? Ведь ребятня искренне и безвозмездно строчит их Дедушке каждый декабрь. Но праздничные агентства зарабатывают «на святом»: предлагают садикам и дошкольным секциями закупить у них особые бланки для письма с желаниями. К детям, кто напишет весточку на таком, придет волшебник и принесет подарок. То есть это замаскированная услуга поздравления Деда Мороза. А продавец писем — по сути менеджер, который должен очаровать родителей и воспитательниц: убедить закупить поздравление именно у их компании. А как интригующе звучало…

Директор катка

45 000 руб/месяц

Звучит солидно, а по факту будете трамбовать снег и заливать каток для ребятни на территории московских школ. Вакансия не пыльная, но ответственная. График не указан. Но когда каток готов, надо время от времени приходить и ухаживать за льдом.

Изготовитель вытынанок

2000 руб/за заказ

Вытынанка — это искусно вырезанные ножницами поделки из бумаги, которыми украшают окна и зеркала. Например, снежинки. Но мастера могут, сложив лист А4, в пару чиков ножницами изобразить вам терем Деда Мороза со струящейся струйкой дыма. Подобные украшения имеют своих поклонников в Москве. Сами их делать люди не умеют, но почему-то хотят именно так декорировать дом к праздникам. На сайтах с предложениями работы встречаются десятки подобных заданий: сделать вытынанки и разукрасить окна белой краской. Чтобы как в детстве, как в садике…

Администратор сауны

3000 руб/смена

Сауна в Бибиреве ищет себе администратора строго без опыта работы на новогодние праздники. Объясняют это тем, что опытные халтурят и того хуже - подворовывают. Спрос на сауну сейчас высокий: кому косточки погреть, кому торжество отгулять. Администратору обещают, что все будет «строго без интима», расслабиться на работе не выйдет: постоянно придется встречать гостей и делать уборку после компаний.

На заметку

Какие вакансии в Москве чаще всего ищут и сколько платят перед Новым годом

В конце осени начинают набирать персонал кондитерские производства и склады — требуются дополнительные рабочие руки для фасовки и сборки сладких подарков. Во временных помощниках нуждаются предприятия по выпуску корпоративных сувениров, полиграфической продукции, елочных украшений.

Увеличивается число объявлений о найме продавцов пиротехники и другой праздничной атрибутики, для работы на новогодних ярмарках и в отделах по упаковке подарков. Общепит приглашает на подработку официантов. К середине декабря повысится спрос на курьеров, работников торгового зала, мерчендайзеров (занимается раскладкой товара на полки).

Сейчас есть вакансии на декабрь с такой зарплатой.

Кассир в гипермаркет (40 часов в неделю) - от 48 000 руб/месяц.

Продавец-консультант в магазин пиротехники (график 2/2) - до 100 000 руб/месяц.

Официант на новогодние банкеты в подмосковный отель — 4000 руб/смена плюс питание и транспорт.

Упаковщик новогодних подарков в магазин косметики — 2500 руб/смена.

Водитель с личным грузовым авто - развозить кондитерские изделия по торговым точкам (с утра до обеда) — 5000 руб/смена.

Дед Мороз и Снегурочка на весь день 31 декабря — 20 000 рублей каждому.

По данным Авито Работа.

Слово эксперту

В Москве 4 тысячи новогодних вакансий

— Предновогодние вакансии у нас появляются уже в октябре, — рассказал «КП» руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков. — За два месяца московские компании разместили свыше 4 тысяч предновогодних предложений. Обычно они рассчитаны на ноябрь-декабрь, но бывают и на январь. Всегда видим повышенный спрос со стороны соискателей: такой формат удобен, независимо от возраста и опыта, позволяет заработать в короткие сроки перед длинными праздниками. Чтобы выбрать надежного работодателя, внимательно читайте описание вакансии. Там должно быть подробно рассказано об обязанностях сотрудника и условиях. «Пробивайте» компанию на официальных ресурсах, а на «Авито Работе» обращайте внимание на значок «Компания проверена». Обязательно поищите отзывы сотрудников о предприятии.