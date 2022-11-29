Новый год в новых квартирах. Собянин рассказал подробнее о переселении москвичей по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 29 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин побывал в заселяемом по реновации доме на улице Мельникова в центре города. Это первая готовая новостройка для участников программы в Таганском районе.

«Много слухов ходит, что очень сложная ситуация, программа реновации остановится, - сказал мэр во время осмотра дома. - Ничего подобного. Мы работаем, сдаем дома строго по графику. В этом году, наверное, первые 100 тысяч москвичей переедут в дома».

Мэр напомнил, что всего предстоит переселить около миллиона жителей, то есть почти каждого десятого москвича.

«Первые 100 тысяч нарастающим итогом до конца года будут уже жить в новых домах, - уточнил Собянин. - В Таганском районе переселяются пять пятиэтажек. Насколько я знаю, практически отказов нет. 95% - все уже согласились, переезжают. Надеюсь, Новый год отпразднуете в новых квартирах».

Конкретно

На улице Мельникова для переселенцев реновации построили жилой комплекс из трех 15-этажных секций, объединенных общим основанием. В здании:

- 378 квартир с улучшенной отделкой, из них - 126 однокомнатных, 220 двухкомнатных и 32 трёхкомнатные;

- автоматизированная система контроля и учёта расхода энергоресурсов;

- на нежилых первых этажах - места под офисы, технические зоны и комната консьержа;

- подземный паркинг на 136 машиномест.

В благоустроенном дворе - детские и спортивные площадки, а также площадки для отдыха.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в Таганском районе столицы в реновации участвуют 16 домов, в которых живут 2,2 тысячи человек. График их переселения выглядит так: пять домов - 2020-2024 годы, семь домов - 2025-2028 годы, четыре дома - 2029-2032 годы.

Цифры

В программе реновации в Москве участвуют 5 175 домов. В них проживает порядка миллиона москвичей.

Первые новоселы получили ключи от квартир в феврале 2018 года. Сейчас идёт переселение жителей 568 домов в 201 дом-новостройку. В новые квартиры уже переехали 81,5 тысячи человек.

Для будущих домов подобрана 561 стартовая площадка всего на 9 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня проектируются и строятся 393 домов общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров.

«Программа реновации продолжает набирать обороты, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - С момента ее старта полностью готовы 222 новостройки. Площадь построенных домов составляет 3 миллиона квадратных метров».

По его словам, сейчас строятся 168 жилых домов на 2,7 миллиона квадратных метров. Параллельно разрабатываются проекты еще 225 многоквартирных зданий.