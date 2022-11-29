Ее вешали, а она говорила о победе: почему о подвиге Зои Космодемьянской не забывают уже 80 лет

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно во время Великой Отечественной войны Фото: фотохроника ТАСС.

29 ноября 1941 года фашисты казнили диверсантку, которая поджигала дома, где жили офицеры, она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно во время Великой Отечественной войны.

Дочь учителей из Тамбовской области, Зоя Космодемьянская когда-то мечтала заниматься литературой. В итоге стала одним из самых значимых ее героев.

31 октября 1941 в числе 2000 добровольцев 18-летняя Зоя поступила в диверсионную школу. Там говорили честно: большинство из вас погибнет страшной смертью, но перед этим вы должны как можно точнее выполнить приказ.

Последнее задание

В ноябре ее диверсионной группе дали важное задание: сжечь 10 деревень, где обосновались фашисты. Каждому выдали сухпаек на пять дней и бутылки с зажигательной смесью.

Проблемы начались почти сразу: диверсанты попали в засаду, часть были убиты, некоторые попали в плен, остальные рассеялись по лесам, где трещали нешуточные морозы.

Но от выполнения задания не отступились. Зоя Космодемьянская с двумя товарищами смогли поджечь три дома в деревне Петрищево (сейчас это Рузский район Московской области), после чего 28 ноября 1941 года девушка попала в плен.

Страшная смерть

Как ее смогли схватить? Есть разные версии. Согласно первой, жители самой деревни, не довольные поджогами, организовали патруль, который и схватил Зою. По другой версии, одного из ее товарищей, Василия Клубкова, заметили немецкие часовые, арестовали его, и он «сдал» на допросе остальных – фрицы знали, кого искать, поэтому Зоя не успела скрыться.

Всю ночь ее пытали: били, водили раздетой по морозу, пороли ремнями. Но она даже имени своего настоящего не назвала – мол, меня зовут Таня, и все тут.

Утром 29 ноября Зою Космодемьянскую повели на виселицу, которую за ночь соорудили на улице. На грудь ей повесили табличку, где по-русски и по-немецки было написано «Поджигатель домов».

Местные жители потом вспоминали: девушка шла молча, спокойно, с гордо поднятой головой. А потом произнесла целую речь, в которой русских призывала сражаться и жечь фашистов, а фрицев – сдаться, потому что сколько русских не вешай – всех не перевешать, победа будет за нами.

31 октября 1941 в числе 2000 добровольцев 18-летняя Зоя поступила в диверсионную школу Фото: фотохроника ТАСС.

Признание героем

Гибель поджигательницы Тани, может быть, и осталась бы лишь деревенским преданием, если бы не журналист Петр Лидов, который случайно услышал эту историю, приехал в деревню Петрищево, расспросил местных жителей и выпустил статью в газете «Правда» 27 января 1942 года.

После этого в Петрищево прибыли офицеры Красной Армии, вновь опросили очевидцев, нашли могилу и официально объявили: Таня – это Зоя Космодемьянская, которая считалась пропавшей.

Через некоторое время ее тело перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, а 16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания посмертно во время Великой Отечественной войны.

Память о подвиге

Ее стойкость и вера в победу вдохновила многих, причем не только во время войны, но и после нее. Про Зою написано много книг, сняты фильмы.

А в той самой деревне Петрищево, где она погибла, организовали музей «Зоя»: красивый, современный, с медиа-инсталляциями, профессиональными гидами и… избой, в которой она провела ночь перед казнью. Там можно детально представить себе, что чувствовала девушка в те страшные часы.

Сегодня, 29 ноября в музее «Зоя» провели традиционное посвящение второклассников в «Космодемьянцы», и они торжественно поклялись любить и защищать Родину.

Конкретно

Где: Московская область, Рузский район, д. Петрищево, д.89,стр.2

Как добраться:

На автомобиле: Минское шоссе: 86 км от МКАД, поворот на Верею налево, далее через 3 км. поворот направо на д. Петрищево (парковка бесплатная)

На общественном транспорте: электричкой от станций Белорусского направления до станции Дорохово, далее пересадка на автобус маршрута №45 до остановки «Петрищево».

График работы: вт-пт с 10:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 19:00

Контактный номер: +7 (496) 275-18-75

Цены: от 300 руб. – посещение экспозиции, от 600 – за обзорную экскурсию. Цена зависит от количества участников, есть льготы для пенсионеров, студентов и школьников