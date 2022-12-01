Где и зачем учиться социальному предпринимательству?

Цель онлайн-программы – заинтересовать в дальнейшем обучении. Фото: Shutterstock

СУТЬ ТЕРМИНА

Почти каждый третий россиянин (29%) готов попробовать себя в предпринимательстве, показывают исследования. Правда, далеко не все понимают, с чего начать. Поэтому давайте рассмотрим одну из возможностей: открыть бизнес с социальной составляющей.

Что же такое социальное предпринимательство? Это вид деятельности, основная задача которого – внедрение положительных изменений, имеющих долгосрочный характер, в социальную инфраструктуру.

Главное отличие социального предпринимательства от любого бизнеса – уход от исключительно коммерческих целей в пользу подходов для улучшения жизни людей.

До 2019 года законодательно такая деятельность не была закреплена. Но потом вышел Федеральный закон, в котором перечислены критерии. Социальным предприятием может быть признан субъект малого и среднего предпринимательства, который направлен на достижение общественно важных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества. Получая статус социального предприятия, он может претендовать на льготы от государства: действующих и потенциальных социальных предпринимателей обучают, консультируют, оказывают содействие в становлении и развитии бизнеса. У субъекта МСП, получившего статус, появляется возможность дополнительно пользоваться мерами поддержки, которые предоставлены в регионе. От региона к региону эти меры могут отличаться.

ПОНИМАНИЕ ЯВЛЕНИЯ

В России социальное предпринимательство только начинает набирать обороты, поэтому далеко не все знают, что это такое. Одни компании могут получить статус, но не догадываются, что их бизнес – социальный. А другие предприниматели считают, что помочь другим можно только с помощью благотворительных фондов.

На «горячую линию» Фонда поддержки социальных проектов регулярно поступают звонки от людей, которые не понимают, могут ли они рассчитывать на помощь и как сочетать бизнес-подходы и социальную миссию.

Чтобы помочь всем желающим разобраться, фонд разработал краткую онлайн-программу: https://fpsp.online/

«Наша программа – это самый первый шаг на пути знакомства с социальным предпринимательством и подходами, повышающими шансы на создание успешного социального бизнеса для каждого, – сообщила директор фонда Наталья Кремнёва. – В процессе подготовки курса мы активно изучали существующие на рынке образовательные форматы: было принято решение сделать видео короткими, но максимально информативными. По итогам программы выпускник понимает, что проекты, направленные на достижение социального воздействия, могут быть практически в любой области».

Чтобы помочь всем желающим разобраться, фонд разработал краткую онлайн-программу.

ОБЗОР ПРОГРАММЫ

Онлайн-программа – это инструкция для начинающего социального предпринимателя. Всего за 10 видеоуроков можно понять, являетесь ли вы социальным предпринимателем и готовы ли этим заниматься, будет ли спрос на услугу, просчитать потенциальную прибыльность проекта, получить базовые навыки в общении с командой, узнать о возможных источниках финансирования.

«Именно использование бизнес-подходов для решения социальных задач делает нас социальными предпринимателями, – говорится в первом видеоуроке. – Деятельность благотворительной организации основана на грантах и пожертвованиях – это неустойчивая форма получения ресурсов: сегодня есть, а завтра нет. Строить планы дальше реализации гранта невозможно. Мы же решаем социальные задачи и одновременно зарабатываем деньги. При этом часто создаем новую модель бизнеса, способную приносить ресурсы для достижения той пользы, ради которой мы и действуем».

Программа бесплатная, доступ откроется после регистрации. Видео в среднем длятся 5 минут, что дает возможность быстро освоить новый материал. Ключевой формой подачи выбрали метод видеоскрайбинга – это позволяет своевременно визуализировать транслируемые схемы и принципы.

Самостоятельное обучение предполагает, что ученики могут начать выполнять задачи в любое время и составить график обучения, который отвечает индивидуальным потребностям. Вы не зависите от чужого расписания и можете учиться в комфортном режиме, а дополнительно читать рекомендованные книги и выполнять задания, по которым приходит обратная связь.

Начните учиться уже сейчас: https://fpsp.online/

КУДА ИДТИ ПОТОМ?

Цель онлайн-программы – заинтересовать в дальнейшем обучении. Например, субъекты малого и среднего предпринимательства из Москвы могут подать заявку на акселератор фонда.

Если этот формат вам не подходит – можете следить за навигатором Коалиции поддержки социального предпринимательства. 15 организаций – партнеров фонда включили туда более 30 программ, задача которых – вывести социальные проекты на более высокий уровень. Тематика разнообразная: это может быть разработка бизнес-модели, взаимодействие с целевой аудиторией и увеличение выручки от продаж, повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, масштабирование бизнеса, адаптация бизнеса под изменения в законодательстве.

Пользователю доступны разные форматы по продолжительности и стоимости. Доступ ко многим урокам предоставляется бесплатно. Следить за обновлениями навигатора можно в социальных сетях фонда.