Худший подарок на Новый год: россияне составили список самых плохих презентов

Самое время задуматься о подарках для близких, родных и коллег по работе Фото: Shutterstock

Новогоднее настроение уже чувствуется в столице. Самое время задуматься о подарках для близких, родных и коллег по работе. И прежде, чем идти в магазин, лучше узнать, что хотел бы получить тот или иной человек.

Мобильное приложения «Город» для держателей карты «Тройка» опросило москвичей специально для kp.ru, какие подарки лучше не дарить. В онлайн-опросе приняло участие более 8 тысяч респондентов.

- Как показал опрос, не всех радуют коробки с конфетами. Многие москвичи назвали худшим подарком игрушку или сувенир с символом Нового года, - рассказали аналитики приложения «Город».

Плохим сюрпризом назвали носки и подаренные канцелярские принадлежности. Не хотят москвичи получать на Новый год даже деньги - таких нашлось чуть больше 2%.

Конкретно

Какой худший подарок вы получали на Новый год?

- 39,85% - бытовые вещи (строительные наборы, средства для уборки дома),

- 21,92% - игрушка или сувенир с символом наступившего года,

- 12,74% - набор для душа,

- 8,99% - носки,

- 7,47% - канцелярские принадлежности,

- 4,36% - конфеты,

- 2,43% - посуду,

- 2,24% - деньги.