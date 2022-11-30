Худший подарок на Новый год: россияне составили список самых плохих презентов

Самое время задуматься о подарках для близких, родных и коллег по работе
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Новогоднее настроение уже чувствуется в столице. Самое время задуматься о подарках для близких, родных и коллег по работе. И прежде, чем идти в магазин, лучше узнать, что хотел бы получить тот или иной человек.
Мобильное приложения «Город» для держателей карты «Тройка» опросило москвичей специально для kp.ru, какие подарки лучше не дарить. В онлайн-опросе приняло участие более 8 тысяч респондентов.
- Как показал опрос, не всех радуют коробки с конфетами. Многие москвичи назвали худшим подарком игрушку или сувенир с символом Нового года, - рассказали аналитики приложения «Город».
Плохим сюрпризом назвали носки и подаренные канцелярские принадлежности. Не хотят москвичи получать на Новый год даже деньги - таких нашлось чуть больше 2%.
Какой худший подарок вы получали на Новый год?
- 39,85% - бытовые вещи (строительные наборы, средства для уборки дома),
- 21,92% - игрушка или сувенир с символом наступившего года,
- 12,74% - набор для душа,
- 8,99% - носки,
- 7,47% - канцелярские принадлежности,
- 4,36% - конфеты,
- 2,43% - посуду,
- 2,24% - деньги.