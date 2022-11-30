Одни услуги подорожают с 1 декабря, другие - с 1 января Фото: Евгения ГУСЕВА

Первый календарный день зимы отметится в столице подорожанием услуг ЖКХ. Напомним, ранее квартплата поднималась для москвичей с 1 июля 2022-го. Тогда в среднем на 6% увеличились ставки за «коммуналку», а также подрос тариф за капремонт. Теперь за те же услуги цены пойдут вверх еще примерно на 9%. А соцнаем, содержание и ремонт жилья, плюс взнос за капитальный ремонт изменятся с 1 января 2023 года (см. «Конкретно»).

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По решению федеральных властей новые тарифы на коммунальные услуги заморозят на полтора года - до 1 июля 2024-го. При этом в Москве сохраняются все действующие льготы и субсидии на «коммуналку». Ими пользуются более 4 млн жителей столицы.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Субсидию могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более 10%. Для этого надо подать заявление любым удобным способом - онлайн через mos.ru или лично в ближайшем центре госуслуг «Мои документы».