Жизнестойкость и рост – главные HR-тренды 2023 года

Несмотря на потрясения 2022 года для российского рынка труда, эксперты отмечают, что безработица в России находится на рекордно низком уровне. Ценность человеческого ресурса сегодня очевидна и для частных, и для государственных предприятий. Организации ищут решения, как максимально раскрыть потенциал каждого сотрудника, тем самым обеспечив для себя и жизнестойкость, и рост в турбулентные времена. Именно об этом пойдет речь на 23 ежегодной выставке-конференции HR EXPO PRO Людей, главной идеей которой станут человекоцентричность и клиентоцентричность.

15-16 марта в Москве в Крокус Экспо пройдет одно из самых масштабных ежегодных HR-событий (событий кадровой сферы) – выставка-конференция HR EXPO PRO, посвященная важнейшим вопросам и лучшим практикам российского HR-сообщества (сообщества специалистов по управлению персоналом). Мероприятие открывает свои двери в 23 раз и по-прежнему остается главной платформой для нетворкинга и обмена опытом отраслевых специалистов, а также источником вдохновения и прогрессивных решений для всех, кто понимает важность человеческого ресурса в любой деятельности.

Тема в этом году особая – “Жизнестойкость и рост”. Главными мотивами мероприятия выбраны человекоцентричность и клиентоцентричность в управлении персоналом. И конечно, не обойдется без технологических новинок – интеллектуальных продуктов и сервисов, формирующих будущее HR-индустрии (индустрии управления персоналом).

Событие будет проходить в двух форматах.

Выставка “HR EXPO PRO людей” с основными экспонентами – провайдерами российского HR-рынка (рынка отрасли управления персоналом). Они представят передовые решения подбора, поддержки, развития и мотивации персонала. У участников будет возможность вживую пообщаться со специалистами, услышать их точку зрения и поделиться своим опытом работы с людьми. Также в числе экспонентов – представители цифровых сервисов и платформ для автоматизации работы с персоналом: обучения, коммуникаций, развития вовлеченности и, конечно, эффективного рекрутинга. Например, облачная платформа автоматизации кадровых процессов от Сбера – уникальная разработка с применением искусственного интеллекта.

«Прежде чем разработать собственную платформу управления талантами «Пульс», Сбер много лет накапливал опыт в части управления персоналом, цифровизации процессов с помощью различных инструментов, внедрения лучших мировых практик, разработки собственных методологий и инструментов. На HR EXPO PRO мы будем рады поделиться с участниками опытом, экспертизой и инструментами, которые позволят HR (отрасли управления персоналом) стать сильным партнёром для бизнеса, а бизнесу – повысить управляемость изменениями и эффективность команд», – рассказывает Марта Леман, управляющий директор платформы «Пульс».

Например, директор по персоналу АО «Гринатом» Наталья Пичугина в рамках своего выступления расскажет, как IT-интегратор Госкорпорации «Росатом» решает вопросы укомплектованности команд и подготовки IT-специалистов.

«Гринатом – ИТ-интегратор атомной отрасли. Компания создает современные решения для цифровизации Росатома, разрабатывает собственное ПО и программных роботов, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем. Тема подготовки персонала очень важна для обеспечения кадровой устойчивости. Ежегодно к нам приходят более 2000 человек, из них почти 70% – это ИТ-специалисты. В 2019 году Гринатом запустил полномасштабную работу по привлечению студентов ИТ-специальностей из 50 вузов страны. Ключевая идея работы с вузами – ранняя первичная адаптация к рабочим процессам в Росатоме и погружение студентов в культуру атомной отрасли. Наша работа с вузами строится в двух направлениях. Во-первых, системная работа в части формирования образовательных программ по подготовке ИТ-специалистов на базе собственных разработок Госкорпорации. Во-вторых, это активное присутствие на площадках вузов в целях привлечения студентов. В 2022 году в штат было принято 330 студентов, а конкурс на одну вакансию стажера в Гринатом составил 17 человек на место», – отмечает Наталья.

Конференция «Все для жизнестойкости и роста» в этом году соберет по-настоящему звездных спикеров. На площадках будут представлены успешные примеры из практики лидеров по работе с кадровым резервом и человеческим капиталом – из представителей крупного российского бизнеса и госкорпораций. В рамках тем гости мероприятия познакомятся также с новым российским профилем лидерства и лучшими лидерскими практиками. Выступления будут проходить на 4 площадках, каждая из которых посвящена определенному направлению работы с кадрами.

Тематика главной сцены “Выстоять и вырасти”. Слушатели познакомятся с наиболее острыми для HR-ов (кадровиков) и представителей бизнеса темами и вопросами, глобальными трендами 2023 года, а также узнают, какие тенденции в сфере управления персонала становятся вызовом неопределенности, фокусируются на человекоцентричности и способствуют жизнестойкости.

Темы других площадок:

“Найти, привлечь и адаптировать”. Разговор пойдет о том, как усилить бренд работодателя, о миграции человеческого капитала, новых площадках и способах рекрутинга, решениях для утоления кадрового голода.

“Создать среду и управлять эффективностью”. Будут рекомендации, как создать комфортную среду для реализации человека в команде, поддержать атмосферу well-being (продуктивного настроя коллектива), адаптировать performance management (управление результативностью), трансформировать модели управления и HR-процессы (кадровые процессы), автоматизировать различные действия, включая работу с дистанционными командами, и в целом повысить производительность сотрудников.

“Обучить, раскрыть потенциал, шагнуть за горизонт”. Эксперты расскажут, как обучать, вовлекать, мотивировать, раскрывать потенциал сотрудников, помогать строить карьеру, внедрять такие прогрессивные методики, как reskilling (переквалификация), upskilling (повышение квалификации) и cross-skilling (перекрестное обучение), расширять HR-границы (кадровые границы) за пределы города, региона, страны.

Будет еще много интересного. С подробной программой и участниками можно познакомиться на официальном сайте HR EXPO PRO.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Многое из того, что вы услышите на мероприятии – передовой опыт, знания и практики – доступно только на специализированных семинарах для HR-специалистов (специалистов по управлению персоналом) или узкопрофильных мастер-классах для бизнеса. HR EXPO PRO представит эти темы всем, кто интересуется современными эффективными и результативными HR-технологиями (технологиями управления персоналом). Они помогут вам найти решения для своих задач, вдохновиться и получить мотивацию, чтобы сразу же начать действовать – внедрять полезные знания в жизнь.

Зарегистрироваться на конференцию можно как для оффлайн, так и для онлайн-участия – просмотра прямой трансляции и записей выступлений – на сайте конференции. Категория 18+