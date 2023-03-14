«Вы - герой!»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил «Урок мужества» в лицее Климовска и вручил медаль «За отвагу» его бывшему выпускнику

Урок мужества. Фото: Антон ЧЕРНОВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня побывал на «Уроке мужества» в лицее Климовска. Урок - необычный. В гости к ребятам разных классов заехал бывший выпускник этого же учебного заведения, 23-летний Илья, герой специальной военной операции.

Многие знакомые, узнав, что парень отправился в зону СВО добровольцем, удивлялись: в армии не служил, воинской специальности нет, работал электромехаником на большом корабле. Сам молодой человек объясняет, что не мог иначе - семья, хоть и живет давно в Подмосковье, родом из Донбасса. Вт и пошел в военкомат. Причем, даже родителям заранее не стал ничего говорить. Чтоб не беспокоить.

Прямо на уроке губернатор Андрей Воробьёв вручил молодому воину медаль «За отвагу» - Указ о награждении мужество и самоотверженность подписал Президент России Владимир Путин.

- Илья, мы приехали в вашу школу, вы - герой, и Президент вам присвоил награду «За отвагу», - сказал губернатор. - Поэтому в кругу ребят, которые здесь учатся, в присутствии ваших родителей я имею честь ее вручить. В разных школах и те, кто постарше вас, и такие же молодые, как вы, говорят о том, что интересно, почему они пошли в зону проведения специальной военной операции. Мы уже неоднократно вручали и Ордена Мужества, и медали «За отвагу» тем, кто также добровольно пошел участвовать в СВО. Подразделения, в которых служат ребята, отличают неимоверное чувство братства и взаимовыручки. В Павловском Посаде командиры нам сказали, что их очень трогают письма и помощь, которая приходит от детей.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Подмосковье еще с весны прошлого года проходит акция «Доброе дело», которую придумали школьники из Одинцово. После поддержки губернатора она получила распространение по всей территории области. В сборе гуманитарной помощи для жителей присоединенных территорий и российских военнослужащих за вот уже почти год приняли участие сотни тысяч человек.

Илья рассказал, что для ребят на передовой такая помощь тыла дорогого стоит.

- Это действительно очень помогает, поднимает моральное состояние. Я видел, как люди, которые в 2,5 раза меня старше, пускали слезу. Посредством писем идет сильная связь с домом, это не дает забывать ради чего мы там.

Школьники, конечно, спросили, за что Илья получил медаль.

- Наш батальон попал в окружение, я максимально содействовал скорейшему выходу на безопасную позицию, - рассказал боец. - А потом был прилет по нашему артиллерийскому расчету, прибыл на место оказывать первую медицинскую помощь, помогал эвакуировать раненых. Все это происходило на линии боестолкновения, ночью, при сильном зареве, так что ни о какой маскировке речь не шла. Ожидали нового прилета, но ребятам нужно было оказать помощь. И мы с этим справились.