Чем уникальна Большая кольцевая линия метро?

Среди интересных особенностей, связанных со строительством БКЛ, - установка самого длинного эскалатора и монтаж самого большого панно в Московском метрополитене.

Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро стала одним из крупнейших в мире проектов в области метростроения. Специалисты проделали колоссальную работу по ее созданию. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о необычных фактах, связанных со строительством БКЛ.

«На одном из этапов строительства одновременно запустили участок длиной 20 километров - 10 станций от «Мневников» до «Каховской». Это самый протяженный участок московского метро, открытый в один день», - написал мэр Москвы.

Поезд, курсирующий по БКЛ, будет в среднем за сутки проезжать около 450 километров - это больше, чем расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода. Состав может двигаться с максимальной разрешенной скоростью 80 километров в час. По времени полный круг по кольцу займет около 90 минут, что равно двум футбольным таймам.

Рекорды Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

При строительстве БКЛ специалисты использовали нестандартные технические решения: так, под деловым центром «Москва-Сити» поезда ходят по плите, установленной на специальных пружинах. Это нужно для снижения вибраций на поверхности.

Длина всех проложенных при строительстве кабелей приблизилась к 25 тысячам километров, что превышает половину протяженности экватора.

Рекорды установили и при отделке станций БКЛ: на станции «Электрозаводская» появилось самое большое панно в Московском метрополитене, его длина - 163 метра, высота - семь метров. А скульптуры, установленные на станции «ЦСКА», весят около полутора тонн каждая.