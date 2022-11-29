Сошел с рельсов один вагон, а не два: МЖД о столкновении грузовика и электрички Дубне

Никто из пассажиров и локомотивной бригады, по предварительной информации, не пострадали

Автомобилисты уже несколько часов вынуждены объезжать однопутный перегон возле Дубны из-за столкновения электрички с грузовой машиной. Очевидцы сообщили, что с рельсов сошли сразу два вагона. Однако представители Московской железной дороги заявили, что только один.

- Машинист электропоезда №6917 Дубна-Москва-Савеловская применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате сошел с рельсов один вагон электрички, повреждена инфраструктура, - рассказали в пресс-службе МЖД.

Никто из пассажиров и локомотивной бригады, по предварительной информации, не пострадали. А вот для водителя грузовика вызвали бригаду медиков.

Железнодорожники уже около двух часов справляются с аварией. На место отправлены два восстановительных поезда, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий. По понятным причинам, движение поездов на перегоне приостановлено. Пассажирам, которым нужно было ехать домой, по своим делам этим маршрутом предоставили компенсационные автобусы – они будут курсировать между Вербилками и Дубной.

- Причиной ДТП стал выезд грузового автомобиля 19.40 на пути перед приближающимся поездом на переезде в Московской области. Наши специалисты уже посмотрели, что на однопутном перегоне Большая Волга-Соревнование была исправно действующая сигнализации, однако водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути, - рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, аварию избежать не удалось. Специалисты говорят, что расстояние было недостаточным.