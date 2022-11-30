На юге Москвы строят и проектируют 30 жилых домов по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В Южном округе столицы продолжается программа реновации.

«Для переселенцев здесь строятся и проектируются 30 жилых домов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В стадии строительства находятся 13 зданий, в проектировании – еще 17 новостроек».

Во всех новых квартирах готовая улучшенная отделка будет полностью сделана по стандартам реновации. На нежилых первых этажах домов разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические зоны и почтовые ящики. Кроме того, здесь же смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Всего с момента старта программы на юге столицы уже готовы для новоселов 18 домов на 4 тысячи квартир. Из них 6 находятся в Царицыно, 3 – в Нагатинском Затоне, по 2 - в Бирюлево Западном, Даниловском, Нагорном районах, и по 1 – в Бирюлево Восточном, Москворечье-Сабурово, Чертаново Южном.

«В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще три дома в районах Донской на Малой Тульской улице, владение 55/1, в Нагатинском Затоне на улице Речников, владение 22 и в районе Даниловский по адресу Пересветов переулок, владение 5», - добавил Загрутдинов.

ВАЖНО

Участниками реновации в Москве стали 5 175 домов. В них находится около 350 тысяч квартир всего на 16,4 миллиона квадратных метров. Программа обновления жилья в столице коснётся порядка 1 миллиона человек.

Сейчас идёт или уже завершилось переселение жителей 568 домов в 222 дома-новостройки. Всего переезжают 96,4 тысячи человек. Из них 82 тысячи уже отпраздновали новоселье.

Для будущих домов программы выделена 561 стартовая площадка. На этих участках разместится 9 миллионов квадратных метров жилья.

По всему городу уже возвели 222 новостройки общей площадью 3 миллиона квадратных метров. Параллельно идёт проектирование и строительство 393 домов. Их общая площадь - 7,2 миллиона квадратных метров.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников реновации.