Пошел в экспедицию с китайскими шпионами и стал «отцом» городов на Дальнем Востоке: семь фактов о первооткрывателе Михаиле Венюкове

Первооткрыватель Михаил Иванович Венюков

Припомните русских первооткрывателей из школьного курса. На ум лезут Николай Пржевальский, Петр Семенов-Тян-Шанский. Жители Дальнего Востока и бывавшие в тех краях еще вспомнят Николая Муравьева-Амурского — основателя Благовещенска, Хабаровска и Владивостока и великого первопроходца Владимира Арсеньева (автора легендарной книги «Дерсу Узала»).

Этими именами список великих часто и ограничивается. На деле в нашей истории есть еще минимум сотня достойных. Но популяризация их подвига хромает. Как сказали бы сегодня: «пиар слабоват». А пиара — в лучшем смысле — они заслуживают.

Один из достойнейших — Михаил Иванович Венюков. Уроженец Рязанской губернии, генерал-майор, военный географ. Погоны тогда носили многие русские первооткрыватели.

В этом году путешественнику исполняется 190 лет. В штаб-квартире Русского географического общества в Москве прошло открытое заседание, посвященное памяти Венюкова. Корреспондент kp.ru послушал доклады ученых и рассказывает самые интересные факты о яркой личности.

Вдоль его маршрутов сегодня стоят города

Первые книги по географии Михаил Венюков начал читать в шесть лет. Получив блестящее образование, в чине поручика был направлен в Сибирь, где тогда решались важные территориальные вопросы для империи.

В 1858 году Венюкову поручили найти путь от Амура к Японскому морю, продвигаясь по реке Уссури. Экспедиция должна была обнаружить места, пригодные для строительства первых российских городов в этой земле. До прихода империи здесь жили только местные племена, которые страдали под гнетом маньчжуров (современное население Северо-Восточного Китая).

В экспедицию с Венюковым должны были отправиться два топографа. Но оба не смогли прибыть к началу. Михаил Иванович вынужден был сам идти по берегу (20-25 км в день!) и буквально считать каждый шаг, чтобы произвести максимально точные обмеры. При этом берега Уссури — это не сплошь ровная коса, по которой удобно идти. Большая часть — густые, едва проходимые заросли.

Почти все время экспедицию сопровождали маньчжурские шпионы. Делали вид, мол, они тут по большой дружбе, хотят помочь. При случае обгоняли экспедицию и запрещали аборигенам быть проводниками для русских. Согласился лишь хромой старик из гольдов (нанайцев). Он верил, что новые белые люди смогут избавить его народ от грабителей-маньчжуров.

До самого побережья Японского моря (залива Владимира) экспедиция не дошла около 30 км. Венюков отравился, не мог идти дальше. Да и маньчжуры поставили ультиматум: пойдете дальше, расправимся с проводником-гольдом и заберем все материалы экспедиции.

Итогом похода Венюкова стали научно обоснованные рекомендации по заселению этих территорий. Современные населенные пункты на Дальнем Востоке как раз расположены по маршруту следования экспедиции Михаила Ивановича.

Один из основателей Хабаровска

Принято считать, что основателем поселения, на месте которого потом вырос город, был генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев (по его приказу начали стройку). Или же капитан Яков Дьяченко, который собственно исполнил приказ начальства и возглавил переселенцев. Однако когда отряд Венюкова 1858 году прибыл в Хабаровку, первооткрыватель заложил одни из первых строений, с которых начинался город.

Уроженец Рязанской земли сделал блестящую карьеру. Но главное, всегда оставался предан родине. Фото: кадр из фильма «Завещание Венюкова»

Лучше всего о подвиге героя рассказывают рязанцы

В частности, местное отделение Русского географического общества.

— Настоящий сын, патриот Российской земли. Нам удалось создать серьезный алгоритм работы: от погружения в первоисточники до проработки экспедиций по следам первооткрывателя. В экспедиции встречаемся с местным населением. Занимаемся популяризацией имени того человека, по следам которого осуществляем маршрут, — рассказывает председатель Рязанского областного отделения РГО, Герой России Михаил Малахов.

В прошлом году он возглавил экспедицию «Амурское дело. Уссури-2021. По следам М. И. Венюкова». Команда прошла по маршруту 1858 года: по рекам Уссури, Павловка, Зеркальная с посещением Сихотэ-Алиня, Японского моря, Владивостока, Хабаровска, села Венюково. В Венюково передали подарки и приветственное письмо от жителей села Никитино Рязанской области, где родился Михаил Иванович.

О путешественнике сняли фильм

Документалисты рязанской киностудии «Инноко филмз». Режиссером картины стал Михаил Малахов — сын председатель Рязанского отделения Русского географического общества.

Картина поражает пейзажными видами Дальнего Востока. А чтобы погрузить зрителя в контекст, команда дополнила натурные съемки анимацией, которая воссоздает эпоху экспедиции Венюкова. Сейчас премьерные показы проходит в рамках памятных мероприятий. Однако другие работы студии демонстрировали по ТВ. Так что, возможно, когда-то и эту «документалку» представят широкому зрителю.

Свое состояние отдал сельским жителям и ученым

Скончался Венюков в Париже в 1901 году, похоронен в Ницце (Франция) рядом с писателем Александром Герценым. Прямых потомков у Михаила Ивановича не было. Поэтому душеприказчику велел свою огромную библиотеку (1200 научных томов, атласы и другие издания) прямиком из Парижа отправить в «селение Хабаровка» (современный Хабаровск). Сейчас коллекция хранится в отделе редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Свое состояние Венюков распорядился отправить Русскому географическому обществу (8 000 золотых рублей, на которые учреждена премия за выдающиеся исследования Дальнего Востока), селам Никитинскому (где родился) и Венюково (при жизни названо в его честь) на реке Уссури. С комментарием, чтобы деньги потратили на нужды образования.

В 1909 году по заветам первооткрывателя в Венюкове построили школу (ныне не сохранилась). Еще одна появилась в Никитском. Она и сейчас есть, однако не работает: ребят в поселке не так много, на занятия они ездят в соседнее село.

Председатель Рязанского областного отделения РГО, Герой России Михаил Малахов во время экспедиции в 2021 году. Фото: Рязанское областное отделение РГО

«Никогда не открывать питейных заведений»

Малой родине — селу Никитское — Венюков завещал 10 тысяч рублей золотом. Деньги надлежало положить в банк, а проценты тратить на ремесленное отделение при народном училище в селе. Но при одном условии: «Никогда не открывать питейных заведений» в населенном пункте. 100 крестьян из Никитского поставили свои подписи под документом, что обязуются чтить завет благотворителя.

Новый памятник первооткрывателю в селе Венюково поставили в 2022 году. Фото: Рязанское областное отделение РГО

Путешественнику поставили три памятника

Первый на Аллее путешественников в Верхнем городском парке Рязани, второй установлен в Кораблино Рязанской области, третий — в селе Венюково Хабаровского края. Примечательно, что в селе имени первооткрывателя в память о герое после его смерти уже ставили бюст. Однако 40 лет назад он был утрачен. Благодаря Рязанскому отделению РГО, скульптуру восстановили в 2022 году.

Вопрос ребром

Зачем помнить имена первооткрывателей?

Член-корреспондент РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков:

— Не вспоминая имен наших первооткрывателей, не воспитаешь патриотизм. Такие герои, как Венюков дают представление о масштабе, с которым создавалась наша страна. За каждым островом, рекой, горой — есть свои имена.

Академик РАН Валерий Тишков:

— Это все равно что жить в Хабаровске и не знать, кто такой Хабаров (в честь землепроходца назван пост Хабаровка, который стал городом Хабаровск — Авт.)! У вас же молодое поколение «Комсомольской правды», надеюсь, знает, что такое комсомол? Это важная «связка»: знать своих великих земляков, которые внесли вклад в историю страны, в освоение территорий.

Кстати

Приключения первопроходцев от «Комсомольской правды»

Книгу о других первопроходцах Дальнего Востока вы можете найти на 24-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Она пройдет с 1 по 5 декабря в московском Гостином Дворе.

Номер стенда Издательского дома «Комсомольская правда» - А-22. Там сможете купить наши лучшие новинки, книги о здоровье, кулинарии, истории, психологии.

А 2 декабря в 17.15 в зале № 3 пройдет презентация книги журналиста, путешественника, шеф-редактора «КП» Евгения Сазонова «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои: от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, Ивана Ефремова и Григория Федосеева».

Это первый за многие годы объемный труд о первопроходцах Дальнего Востока, охватывающий более чем 300-летнюю историю - от казака Ивана Москвитина до геодезиста и писателя Григория Федосеева. 22 героя, судьба каждого из которых может стать основой для фильма. Благодаря им территория России увеличилась более чем в два раза - за короткое время и абсолютно мирным путем. Они открыли несметные дальневосточные богатства и исследовали самые труднодоступные уголки. Их можно назвать супергероями, только в отличие от фантастических западных «суперменов» русские первопроходцы жили и совершали свои подвиги в реальности. Книга уже попала в топ-лист ярмарки.