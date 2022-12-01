Будет ли запах жареной курочки? Зачем фритюрное масло из «Вкусно – и точка» начали заливать в электробусы

Так отработанное масло сливают в ресторанах. Фото: пресс-служба «Вкусно – и точка»

Неординарный проект с ароматом фастфуда придумали во «Вкусно – и точка» (экс-«Макдоналдс»). Отработанное фритюрное масло, в котором до этого в ресторане томили картошку и прочие фри-деликатесы, будут перерабатывать в биотопливо. А затем использовать в электробусах.

Новость звучит смешно (и даже немного дико!). Но рациональное объяснение имеется. Система обогрева в электробусах работает на дизеле. Потому что топить салон, расходуя на это аккумулятор, затратно. Теперь вместо солярки будут заливать фритюрное масло.

Половина всех российских ресторанов «Вкусно – и точка» стали передавать масло на заводы. В год рассчитывают поставлять 3000 тонн отработанного фритюра. Этого хватит на 1000 электробусов (сейчас в Москве таких машин чуть больше).

Биодизель после фильтрации и дистилляции.

Заметим, что сгорая в печи для обогрева салона, масло тоже дает пресловутые выбросы CO2 (диоксид углерода), с которыми и борются защитники природы. Но авторы проекта сделали замеры и подсчитали, что биотопливо выбрасывает на 18% меньше гадости в атмосферу. Фритюр льют не в чистом виде. Прежде его фильтруют и обрабатывают на предприятии. Так что стойкого запаха жареной курочки в салоне стоять не должно.

Если быть совсем дотошным, то на самом деле история с отработанным маслом, не такое уж и ноу-хау. «Вкусно – и точка» и раньше отправляли отработанный фритюр на переработку. И из него делали биодизельное топливо.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вопрос только прорабатывается»

В пресс-службе «Мосгортранса» kp.ru уточнили, что биотопливо из сырья от сети фастфуда сейчас не используют. Вопрос только прорабатывают, готовят инфраструктуру.

— Как только процесс будет отлажен, предприятие рассмотрит возможности и предложения разных поставщиков. Любая компания, чье сырье будет соответствовать параметрам техзадания, сможет принять участие в тендерных процедурах на поставку биодизеля для отопителей электробусов Мосгортранса на конкурентной основе, — сообщили в ведомстве.