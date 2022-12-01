Африканская борзая сенатора Андрея Клишаса выиграла собачий конкурс красоты в заснеженной Москве

Денис Попов и пес-чемпион Чарли. Фото предоставлено Денисом Поповым.

Печальная морда, длинные тонкие лапы, сквозь кожу, кажется, все ребра пересчитать можно. Незнающие люди скажут: ну что за издевательство над собакой! А собаководы восхитятся: какой прекрасный представитель своей породы!

Чарли (полное имя по паспорту - Azamour GV Don Carlos) родился у итальянских заводчиков Франчески Зампини и Патрисио Паллиани. И худой он, не потому что мало ест. Питается-то он получше многих и из еды предпочитает вареное мясо. Сама порода азавак, или африканская борзая, предполагает, что при росте в 65-75 см средний кобель весит 20-25 кг, при этом его ребра и мускулатура должны быть четко видны под тонкой сухой кожей.

За плечами 4-летнего Чарли – несколько престижных конкурсов и титулов: юный чемпион мира 2019 года (Шанхай, Китай), юный чемпион Европы 2019 года (Вельс, Австрия), чемпион Европы 2021 года (Будапешт, Венгрия). В этом году в Москве пес победил по итогам двухдневной выставки, которую проводила Российская кинологическая федерация.

- Фактически это конкурс красоты: собака не должна показывать какие-то сверхнавыки. Выигрывают те из них, которые наиболее приближены к своим стандартам, — рассказал корреспонденту kp.ru Денис Попов.

За плечами 4-летнего Чарли – несколько престижных конкурсов и титулов: юный чемпион мира 2019 года (Шанхай, Китай), юный чемпион Европы 2019 года (Вельс, Австрия), чемпион Европы 2021 года (Будапешт, Венгрия). Фото предоставлено Денисом Поповым.

С Чарли на мероприятии он выступал в качестве хендлера – это специальный человек, который показывает собаку на выставке. И да – это тоже целое искусство: собака должна не только безупречно выглядеть (тут еще и навыки груминга пригодятся), но и уметь вести себя на ринге, эффектно подчеркивая свои достоинства и скрывая недостатки.

Хозяин собаки – человек занятой, это член Совета Федерации Андрей Клишас. По его словам, он одним из первых в стране обратил внимание на породу азавак. Сейчас таких собак в России насчитывается на более сотни. Впрочем, и неудивительно: цена питомца с приличной родословной – примерно 2000 евро.