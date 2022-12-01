Подмосковные ветераны получат к годовщине битвы под Москвой выплату в 40 тысяч рублей

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Участники Битвы под Москвой, проживающие в Московской области, получат к годовщине битвы традиционную ежегодную выплату. Эта единовременная материальная помощь адресована ветеранам, награжденным медалью «За оборону Москвы».

- К 81-ой годовщине битвы под Москвой подмосковные ветераны получат единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей, - сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Чтобы получить эти деньги, не нужно никуда ходить или как-то еще оформлять документы.

- Выплата поступит автоматически на их счета, - уточнила Ирина Каклюгина. - Всего в регионе у нас проживает 72 ветерана, награжденных медалью «За оборону Москвы».

Напомним, в истории Битвой под Москвой называют военные действия в период с 30 сентября 1941 года - 20 апреля 1942 года). Специалисты делят ее на два этапа. До 5 декабря для советских войск был оборонительный период, когда немецкие войска остановились буквально в нескольких десятках километров от границ столицы СССР. А затем началось контрнаступление. 5 декабря в Московской области ежегодно отмечают именно как годовщину великого перелома в войне.