"28 причин для штрафа": почему пункты Wildberries в Москве решились на забастовку 15 марта 2023

На 15 и 16 марта владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries наметили забастовку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 15 и 16 марта владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries наметили забастовку. Причина, по словам, бастующих, кабальные штрафы, постоянные изменения условий сотрудничества и нежелание маркетплейса идти на компромиссы с партнерами. В Москве и Подмосковье по данным онлайн-карт около 5000 ПВЗ. Не останемся ли без шоппинга — разбирался корреспондент KP.RU.

Фото: СОЦСЕТИ

КАК УСТРОЕН БИЗНЕС НА ПВЗ

Wildberries в соцсетях с началом пандемии стал вирусным маркетинговым трендом. Зарабатывать на маркетплейсе предлагают тысячи блогеров. Один из способов — открыть пункт выдачи заказов. В теории все просто: арендуй помещение, повесь вывеску да выдавай коробки и пакеты — заработаешь свой миллион.

Wildberries выбрали очень удобную для бизнеса модель. Маркетплейс сам практически ничего не продает и формально не управляет подавляющим большинство пунктов. Это просто сайт, на который независимые предприниматели могут выставлять свои товары. По сути — онлайн-витрина.

Фото: СОЦСЕТИ

Также и с ПВЗ: маркетплейс предлагает желающим за свой счет открыть пункт, туда начнут свозить товары. За это WB будет делиться с владельцами процентом от еженедельного оборота. В Москве эта доля составляет от 2 до 4% — зависит от места открытия и ежемесячного оборота. То есть если за месяц в пункте выдали товаров на 2 млн рублей, его владельцы получат от 40 до 80 тысяч рублей. Это грубые расчеты, потому что есть разные бонусы и понижающие коэффициенты.

Wildberries удобно: они не принимают в штат персонал ПВЗ, не платят аренду за помещения, не ремонтируют их, не убирают его и не разгружают товары. Только делятся процентом от продаж.

Фото: СОЦСЕТИ

УЛЬТИМАТУМ

14 марта несколько десятков владельцев ПВЗ пришли в московский офис Wildberries с требованием отменить штрафы, которые маркетплейс налагает на партнеров за разные нарушения. Общаться с людьми высокое начальство не вышло. Тогда «пэвэзэшники» решили поставить ультиматум: закрыть свои пункты, пока их требования не будут услышаны.

— В оферте Wildberries, которую можно от силы прочитать за семь минут, слово «штраф» встречается 28 раз. И оферту постоянно меняют в одностороннем порядке. У тебя не работает камеры в ПВЗ — 100 000 рублей штраф. Поставили плохую оценку твоему пункту — снизят процент вознаграждения. Покупатель вернул бракованный товар под видом, что ему просто он не понравился, а в ПВЗ не проверили — значит полностью оплачивают цену товара. Это нововведение стало последней каплей. Клиент может заказать ноутбук за 100 тысяч рублей, положить в коробку старый компьютер и вернуть его. Не все же разбираются в технике, чтобы проверить обман! И если ПВЗ не распознал подмену, значит виноват — оплачивайте, — рассказал KP.RU один из владельцев пунктов.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам собеседника, бракованные товары, которые возвращают покупатели, могут быть повреждены на любом этапе. Коробку могут уронить при доставке или разгрузке, вещь может сломать или подменить клиент. Но крайним будет ПВЗ. Справедливости ради заметим, что сами сотрудники пункта теоретически тоже могут подменить исправный товар.

— Формально, есть служба поддержки, куда можно направить претензию с требованием разобрать ситуацию, проверить записи с камер. Но отвечают там очень долго и далеко не всегда принимают сторону пункта. А деньги с твоего счета списывают принудительно. То есть пара таких подмен или браков и уходишь в минус на 200 тысяч рублей. Значит следующие два месяца работаешь себе в убыток и не можешь платить зарплату сотрудникам.

Фото: СОЦСЕТИ

КАК ПРОХОДИТ ЗАБАСТОВКА

Масштабы по Москве и Подмосковью оценить сложно. Так как Wildberries нигде не указывает, сколько пунктов закрыто. Сами протестующие в разговоре с kp.ru также затрудняются назвать, сколько ПВЗ примкнуло к бунту.

— У нас во внутренних чатах для владельцев писали, что готовы закрыться 7000 ПВЗ по стране. Мы не знаем, сколько в итоге закрылось. С утра люди прислали фото своих пунктов с объявлениями о закрытии на дверях. Но их даже с десяток не наберется. Понятно, что никто сейчас не хочет терять бизнес. Wildberries точно разорвет сотрудничество с бунтовщиками, а рядом с ним другой ИП просто откроет еще один пункт и заберет его кусок, — считают владельцы ПВЗ.

Фото: СОЦСЕТИ

Корреспондент KP.RU обошел несколько пунктов выдачи Wildberries в Восточном округе Москвы. Все работали. На вопросы о забастовке сотрудники отвечали, что либо не в курсе, либо отмахивались, что у них все нормально, продолжают работу.