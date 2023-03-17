Московское метро: самое красивое и самое удобное в мире

После полного запуска Большой кольцевой линии московского метрополитена люди снова начали сравнивать подземки разных стран. И по многим параметрам метро российской столицы называют лучшим. Причем с форой.

Мы решили разобраться: это действительно так или всего лишь миф, который мы сами себе придумали?

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ - ПАМЯТНИК!

Например, та же БКЛ сразу стала не только «средством передвижения», но и настоящим туристическим маршрутом. На станциях нового кольца можно запросто встретить группы людей разного возраста, которые приезжают сюда из других частей мегаполиса, чтобы полюбоваться рыбами-панно «Нагатинского затона», фантастическими арками и экраном на потолке «Рижской» или ретро-оформлением «Сокольников». «Это не просто метро. Это музей!» - одно из распространенных из самых распространенных мнений пассажиров. То же самое иностранцы и туристы из российских регионов говорят о станциях метро в центре Москвы. Высокая архитектура!

Трэвел-журналист Светлана Демидова, посетившая 38 стран мира, отмечает, как была удивлена в Париже. Казалось бы - законодатели мирового искусства и архитектуры. Лувр, Эйфелева башня, Нотр-Дам. Но в подземке - никакого намека на рококо с барокко.

- Абсолютное большинство станций - самые обычные, ничем не запоминающиеся, - говорит Демидова. - Есть красивые станции в Стамбуле - узоры под потолком. В Праге была дважды и дважды фотографировалась на одной из станций в историческом центре города.

А вот в Москве, по словам эксперта, станций со своим индивидуальным лицом гораздо больше. Исключение составляют, пожалуй, только те, что строились в период лихолетья - в конце 1980-х и начале 1990-х.

- Считаю, что метро в Москве - действительно произведение искусства, - делится мнением телеведущая Маруся Михейчик. - На мой взгляд, оно самое красивое в мире. Мне есть, с чем сравнивать - я бывала в метро в Германии, Испании, Италии. Но в этих странах достаточно однотипный метрополитен. Можно сказать серый. Без лица.

- Я бы тем людям, которые проектировали московское метро, памятник поставил! У него гениальная схема кольцевых, - дополняет предприниматель Андрей Компаньен. - Есть старое кольцо, которое построили еще в 1950-х. Потом появилось МЦК. Теперь вот БКЛ. И сравните метро Парижа или Буэнос-Айреса. Там нет кольцевых. Просто набор разных линий, пересадки между которыми можно совершить только на пересечении радиальных в центре города. В Лондоне кольцо как бы есть, но оно такое маленькое…

О НАВИГАЦИИ

Впрочем, если говорить об общественном транспорте, красота - дело хорошее, важное, но не основное. Столичный метрополитен, например, часто хвалят и за удобную навигацию.

- Навигация пересадок в Москве сделана максимально удобно не только для россиян, но и для иностранцев, - отмечает Маруся Михейчик. - Все переведено на английский язык, имеющий статус международного. Все четко и понятно. А например в Милане метро не приспособлено для туристов из других стран. Там все очень запутано и люди двигаются хаотично, названия станций объявляются на итальянском.

Светлана Демидова обращает внимание: мы привыкли, что подробные схемы московского метро, которые помогают пассажирам сориентироваться, где правильно сделать пересадку и как быстрее добраться до нужной точки, повсюду. На самих станциях, в вагонах.

- А в метро Токио вы заходите на станцию, ищете ее на схеме, потом ищете на схеме, куда вам надо. И вдруг понимаете, что нужной станции там нет. Мне потом объяснили: оказывается, разные линии метро Токио принадлежат разным компаниям. И они станции конкурентов на своих схемах просто не помечают!

«ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ХОЧЕТСЯ ПОМЫТЬ РУКИ»

Косметолог из Москвы Александра Юмаева рассказывает:

- До поры до времени я, как активный пользователь московского метро, даже не обращала внимание на одну очень важную деталь. У нас чисто! Мы это уже давно воспринимаем как само собой разумеющееся. Но обратите внимание: на платформах постоянно работают сотрудники, отвечающие за чистоту, ездят на своих маленьких машинках, которые моют и подметают пол. Мусор люди бросают в урны на станциях, а не на рельсы.

В качестве негативного примера девушка приводит метро Нью-Йорка. Об этом же, к слову, говорят и туристы. Многие, например, были уверены, что жуткие кадры подземки крупнейшего города США с кучками мусора прямо на перронах и изрисованными вагонами в американских фильмах - фантазии режиссеров.

- Мусор там повсюду - упаковка от еды, бутылки и жестяные банки валяются по углам и даже на рельсах, - продолжает Юмаева. - Когда зашла впервые в нью-йоркскую подземку, очень удивилась. Станции в таком состоянии, будто их с 1950-х не ремонтировали. На перроне и даже в вагонах запросто можно увидеть крыс.

Телеведущая Михейчик отмечает, что в Москве сотрудники метрополитена и дежурящие на станциях полицейские стараются не пускать пассажиров в дурно пахнущей одежде.

- А если говорить про Европу, метро там в целом чистое, но очень много бомжей. Запах неприятный. Когда выходишь из метро на крупных станциях в Мадриде или Милане, хочется помыть руки.

ВАЖНО!

Поезда приезжают каждые 80 секунд!

Светлана Демидова отмечает еще один важный опыт московского метро. Интервал движения между поездами. Например, в 2019 году столичный метрополитен первым в мире сократил его до 90 секунд. (То есть, поезда приезжают на станцию каждый полторы минуты!). А в феврале 2023-го благодаря новейшей автоматике улучшил собственный мировой рекорд, опустив интервал и до 80 секунд.

- В других странах поезда приходится ждать дольше, - отмечает трэвел-журналист. - 5-7 минут - нормальный интервал. На каких-то отдельных линиях до 10. А мой личный рекорд ожидания - около 40 минут! Это было в Куала-Лумпуре (столица Малайзии, - Авт.). Столько времени я простояла в ожидании поезда на станции наземки, которая интегрирована в систему метро, как московские центральные диаметры.