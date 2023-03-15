Что читают москвичи: в лидерах «Мастер и Маргарита», книги о нацизме, женские романы и комиксы от Нечитайло

Наш корреспондент провел рейд по библиотекам столицы
Фото: Сергей СЕЛЕДКИН
Самый популярный автор столичных библиотек - Татьяна Корсакова. Это я определил опытным путем. Приходил в библиотеки, спрашивал, что берут лучше всего. "Классику", - отвечали библиотекари и провожали к полке с книгами Татьяны Корсаковой: "Проклятое семейство", "Вранова вода" и "Усадьба ожившего мрака".
- "Снежить" возьмите. Там герой - Гальяно, - заговорщически шепнула пожилая служащая из библиотеки Бориса Лавренева и сверкнула глазами.
Я, кстати, живу в Гольяново. Библиотеки в моем районе похожи. Пахнет баней. На потолке типа "Армстронг" - рыжие подтеки. Красный шкаф от алиэкспресса в красном углу, "Гранитный камушек" из магнитофона и книги Корсаковой на столе с табличкой "самое читаемое". Там же военная литература, книги про нацизм в фашистской Германии.
Как говорят психологи, появление книг Корсаковой, Метлицкой, Трауберг в "Самом читаемом" - не откровение. Чем более сурова действительность, тем глубже хочется зарыться в массовую литературу с хорошим концом.
Фото: Сергей СЕЛЕДКИН
- А Пелевин?
- Да не спрашивают особо.
- А Улицкая?
- Да не то чтобы очень. Из современных Водолазкиным еще интересуются. Но больше - Корсаковой...
Как говорят психологи, появление книг Корсаковой, Метлицкой, Трауберг в "Самом читаемом" - не откровение. Чем более сурова действительность, тем глубже хочется зарыться в массовую литературу с хорошим концом. Это называется умным словом "эскапизм". Феномен Корсаковой в том, что она умело смешала детектив с мистикой и этим угадала актуальный тренд.
Но наряду с массовой литературой вырос спрос на книги военных лет. И это касается как худлита, так и современной прозы. Причем, некоторых книг нет даже на столах с "Самым читаемым", потому что они нарасхват. "Сказать жизни «Да!» Психолог в концлагере" Виктора Франкла (1946) наряду с бестселером прошлой осени "Мобилизованная нация. Германия 1939-1945" Николаса Старгардта - самое-самое. В книжных магазинах спрос на них вырос на 400 %.
Наряду с массовой литературой вырос спрос на книги военных лет. И это касается как худлита, так и современной прозы.
Фото: Сергей СЕЛЕДКИН
На сколько вырос спрос в библиотеках - непонятно. Каждый месяц они отправляют данные по самому востребованному, однако верить этому списку можно с оглядкой.
- Нам же отчитываться надо, сколько раз взяли книги из новых поступлений. Вот и читаем как бы, - созналась добросердечная сотрудница.
- Сами берете, что ли?
- Ну да. Пикнул книгу - она твоя. И родственники так "читают", и друзья, и знакомые. Вот, например, по данным у нас по библиотекам в топе за месяц психологические тесты. Я в это не верю. Кому они сейчас нужны на бумаге, если в электронном виде гораздо удобнее...
Так что если без цифр, то тренд такой. Классика выросла. Нонфикшн - просел. Книги про нацизм в Германии, а также детективы и остросюжетные романы с хорошим концом - взлетели.
Пожилое поколение интересовалось всем: от ЖЗЛ и Володарского - до фолианта Евгения Черешнева "Форма жизни номер четыре".
Фото: Сергей СЕЛЕДКИН
Директор самого крупного издательства "Эксмо" Евгений Капьев потирает ручки. По его словам, за время вынужденного сидидома люди вернули забытый навык чтения. Цифры выросли на десятки процентов. Меньше, конечно, чем в Польше и Скандинавии, но все же. Причем, особенно взлетела классика. Раньше ее процент в общей массе составлял 30-35%, а сейчас - аж 40-45%. Самое популярное как в книжных, так и в библиотеках - "Мастер и Маргарита" Булгакова, "1984" Оруэлла и "Воскресение" Толстого!
Книги про бизнес и инвестиции спрашивали в пандемию. А сейчас - нет.
Самое популярное как в книжных, так и в библиотеках - "Мастер и Маргарита" Булгакова, "1984" Оруэлла и "Воскресение" Толстого!
Фото: Сергей СЕЛЕДКИН
Гораздо востребованнее - психология от Лабковского и детская психология от Петрановской. В этом году прибавилась еще новая гуру по искусству любить себя Ольга Примаченко. На ее книгу "К себе нежно" записываются в очередь. Как всегда, популярны книги по воспитанию детей. И здесь в лидерах наш ответ Бенджамину Споку: Анна Быкова с серией про "ленивую маму". Причем, это чуть ли не единственный автор, кто популярен за рубежом. Книги Анны переведены на двадцать языков.
Попробовал составить свой топ методом случайной выборки.
Сидел в библиотеке Лихачева, специализирующейся на искусстве. Смотрел на то, что несут люди. Несли интенсивно, со средней скоростью один человек в полчаса.
Вереницей приковыляли четыре бабули. Пожилое поколение интересовалось всем: от ЖЗЛ и Володарского - до фолианта Евгения Черешнева "Форма жизни номер четыре".
- Это про то, как мы дальше будем жить с этими имплантатами. Очень рекомендую, - посоветовала бабуля на вид лет восьмидесяти с гаком.
Другая немолодая женщина попросила книгу Михаила Жебрака про достопримечательности Москвы. Книги не оказалось, но библиотекарь Владимир поискал в системе и сказал, в какой ближайшей библиотеке книга есть, и бабушка направила стопы и тросточку туда.
Сервис удивил. Пять лет назад меня не хотели записывать ни в одну без прописки. Сегодня - без проблем выдали единый читательский, действительный во всех библиотеках Москвы. И ладно бы только мне: теперь книги дают даже иностранцам.
На втором часу заглянула молодая киргизская пара. Взяли Драйзера и «Гарри Поттера».
- Киргизов тут немало, - засвидетельствовал Владимир. - И с детьми приходят, и студенты. Многие учатся в вузах или готовятся к поступлению.
По словам Владимира, часто захаживают школьники, предпочитая бумажную книгу электронной. Я не поверил, но застал кучу детей в библиотеке с геморройным названием "Отдел творческих путешествий и открытий по сказкам Братьев Гримм библиотеки имени Бунина". Правда, дети пришли сфотографироваться на какое-то мероприятие, однако без книги никто не ушел.
Дети пришли сфотографироваться на какое-то мероприятие, однако без книги никто не ушел.
Фото: Сергей СЕЛЕДКИН
Про читающую молодежь подтвердил и глава "Эксмо" Евгений Капьев.
- Все боялись, что читать не будут, а они, представьте, читают. Причем, именно бумажную книгу. Сейчас это модно, подростковый сегмент растет, - заверил большой начальник.
Из последних популярных у молодежи трендов - возросший интерес на комиксы, причем, конкретного автора Федора Нечитайло. Парень из Ростова-на-Дону в некоторых библиотеках даже популярнее японских манг. Правда, достать Нечитайло тот еще квест.
Топ самых востребованных москвичами книг
М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»
Л. Толстой, "Воскресение"
Ф. Достоевский, "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"
Ю Несбе, разные произведения
Роберт Гэлбрейт, серия детективов с Кормораном Страйком
Джордж Оруэлл, "1984"
Дж. Роулинг, серия книг о Гарри Поттере
Лю Цысинь, "Темный лес" (фантастика)
Татьяна Корсакова, Мария Метлицкая, Маша Трауберг
Наринэ Абгарян, серия книг про Манюню
Довлатов, "Компромисс"
Евгений Водолазкин, "Чагин"
Алексей Иванов, "Общага-на-крови"
Джим Маррс, "Пассажиры", "Code носители"
Мэй Маск, "Женища, у которой есть план" (откровения матери Илона Маска)
Виктор Франкл, "Сказать жизни "ДА!" Психолог в концлагере"
Марк Мэнсон, "Все хреново. Книга о надежде"
Ольга Примаченко, "К себе нежно"
М. Лабковский, "Хочу и буду"
Филипп Перри, "Как жаль, что мои родители об этом не знали"
Лори Готтлиб, "Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от самих себя"
Эрик Ларсен, "В саду чудовищ"
Николас Старгардт, «Мобилизованная нация»
Марш Ника, "Крепкие узы. Как жили, любили и работали крепостные крестьяне в России"
Алина Никонова, "Садистская иконография. Портреты и истории мучениц и святых"