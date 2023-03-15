Что читают москвичи: в лидерах «Мастер и Маргарита», книги о нацизме, женские романы и комиксы от Нечитайло

Наш корреспондент провел рейд по библиотекам столицы Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Самый популярный автор столичных библиотек - Татьяна Корсакова. Это я определил опытным путем. Приходил в библиотеки, спрашивал, что берут лучше всего. "Классику", - отвечали библиотекари и провожали к полке с книгами Татьяны Корсаковой: "Проклятое семейство", "Вранова вода" и "Усадьба ожившего мрака".

- "Снежить" возьмите. Там герой - Гальяно, - заговорщически шепнула пожилая служащая из библиотеки Бориса Лавренева и сверкнула глазами.

Я, кстати, живу в Гольяново. Библиотеки в моем районе похожи. Пахнет баней. На потолке типа "Армстронг" - рыжие подтеки. Красный шкаф от алиэкспресса в красном углу, "Гранитный камушек" из магнитофона и книги Корсаковой на столе с табличкой "самое читаемое". Там же военная литература, книги про нацизм в фашистской Германии.

Как говорят психологи, появление книг Корсаковой, Метлицкой, Трауберг в "Самом читаемом" - не откровение. Чем более сурова действительность, тем глубже хочется зарыться в массовую литературу с хорошим концом. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- А Пелевин?

- Да не спрашивают особо.

- А Улицкая?

- Да не то чтобы очень. Из современных Водолазкиным еще интересуются. Но больше - Корсаковой...

Как говорят психологи, появление книг Корсаковой, Метлицкой, Трауберг в "Самом читаемом" - не откровение. Чем более сурова действительность, тем глубже хочется зарыться в массовую литературу с хорошим концом. Это называется умным словом "эскапизм". Феномен Корсаковой в том, что она умело смешала детектив с мистикой и этим угадала актуальный тренд.

Но наряду с массовой литературой вырос спрос на книги военных лет. И это касается как худлита, так и современной прозы. Причем, некоторых книг нет даже на столах с "Самым читаемым", потому что они нарасхват. "Сказать жизни «Да!» Психолог в концлагере" Виктора Франкла (1946) наряду с бестселером прошлой осени "Мобилизованная нация. Германия 1939-1945" Николаса Старгардта - самое-самое. В книжных магазинах спрос на них вырос на 400 %.

Наряду с массовой литературой вырос спрос на книги военных лет. И это касается как худлита, так и современной прозы. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

На сколько вырос спрос в библиотеках - непонятно. Каждый месяц они отправляют данные по самому востребованному, однако верить этому списку можно с оглядкой.

- Нам же отчитываться надо, сколько раз взяли книги из новых поступлений. Вот и читаем как бы, - созналась добросердечная сотрудница.

- Сами берете, что ли?

- Ну да. Пикнул книгу - она твоя. И родственники так "читают", и друзья, и знакомые. Вот, например, по данным у нас по библиотекам в топе за месяц психологические тесты. Я в это не верю. Кому они сейчас нужны на бумаге, если в электронном виде гораздо удобнее...

Так что если без цифр, то тренд такой. Классика выросла. Нонфикшн - просел. Книги про нацизм в Германии, а также детективы и остросюжетные романы с хорошим концом - взлетели.

Пожилое поколение интересовалось всем: от ЖЗЛ и Володарского - до фолианта Евгения Черешнева "Форма жизни номер четыре". Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

КЛАССИКА СНОВА В ТРЕНДЕ

Директор самого крупного издательства "Эксмо" Евгений Капьев потирает ручки. По его словам, за время вынужденного сидидома люди вернули забытый навык чтения. Цифры выросли на десятки процентов. Меньше, конечно, чем в Польше и Скандинавии, но все же. Причем, особенно взлетела классика. Раньше ее процент в общей массе составлял 30-35%, а сейчас - аж 40-45%. Самое популярное как в книжных, так и в библиотеках - "Мастер и Маргарита" Булгакова, "1984" Оруэлла и "Воскресение" Толстого!

Книги про бизнес и инвестиции спрашивали в пандемию. А сейчас - нет.

Самое популярное как в книжных, так и в библиотеках - "Мастер и Маргарита" Булгакова, "1984" Оруэлла и "Воскресение" Толстого! Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Гораздо востребованнее - психология от Лабковского и детская психология от Петрановской. В этом году прибавилась еще новая гуру по искусству любить себя Ольга Примаченко. На ее книгу "К себе нежно" записываются в очередь. Как всегда, популярны книги по воспитанию детей. И здесь в лидерах наш ответ Бенджамину Споку: Анна Быкова с серией про "ленивую маму". Причем, это чуть ли не единственный автор, кто популярен за рубежом. Книги Анны переведены на двадцать языков.

КОМИКСЫ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОПУЛЯРНЕЕ ЯПОНСКИХ

Попробовал составить свой топ методом случайной выборки.

Сидел в библиотеке Лихачева, специализирующейся на искусстве. Смотрел на то, что несут люди. Несли интенсивно, со средней скоростью один человек в полчаса.

Вереницей приковыляли четыре бабули. Пожилое поколение интересовалось всем: от ЖЗЛ и Володарского - до фолианта Евгения Черешнева "Форма жизни номер четыре".

- Это про то, как мы дальше будем жить с этими имплантатами. Очень рекомендую, - посоветовала бабуля на вид лет восьмидесяти с гаком.

Другая немолодая женщина попросила книгу Михаила Жебрака про достопримечательности Москвы. Книги не оказалось, но библиотекарь Владимир поискал в системе и сказал, в какой ближайшей библиотеке книга есть, и бабушка направила стопы и тросточку туда.

Сервис удивил. Пять лет назад меня не хотели записывать ни в одну без прописки. Сегодня - без проблем выдали единый читательский, действительный во всех библиотеках Москвы. И ладно бы только мне: теперь книги дают даже иностранцам.

На втором часу заглянула молодая киргизская пара. Взяли Драйзера и «Гарри Поттера».

- Киргизов тут немало, - засвидетельствовал Владимир. - И с детьми приходят, и студенты. Многие учатся в вузах или готовятся к поступлению.

По словам Владимира, часто захаживают школьники, предпочитая бумажную книгу электронной. Я не поверил, но застал кучу детей в библиотеке с геморройным названием "Отдел творческих путешествий и открытий по сказкам Братьев Гримм библиотеки имени Бунина". Правда, дети пришли сфотографироваться на какое-то мероприятие, однако без книги никто не ушел.

Дети пришли сфотографироваться на какое-то мероприятие, однако без книги никто не ушел. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Про читающую молодежь подтвердил и глава "Эксмо" Евгений Капьев.

- Все боялись, что читать не будут, а они, представьте, читают. Причем, именно бумажную книгу. Сейчас это модно, подростковый сегмент растет, - заверил большой начальник.

Из последних популярных у молодежи трендов - возросший интерес на комиксы, причем, конкретного автора Федора Нечитайло. Парень из Ростова-на-Дону в некоторых библиотеках даже популярнее японских манг. Правда, достать Нечитайло тот еще квест.

Конкретно

Топ самых востребованных москвичами книг

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Л. Толстой, "Воскресение"

Ф. Достоевский, "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"

Ю Несбе, разные произведения

Роберт Гэлбрейт, серия детективов с Кормораном Страйком

Джордж Оруэлл, "1984"

Дж. Роулинг, серия книг о Гарри Поттере

Лю Цысинь, "Темный лес" (фантастика)

Татьяна Корсакова, Мария Метлицкая, Маша Трауберг

Наринэ Абгарян, серия книг про Манюню

Довлатов, "Компромисс"

Евгений Водолазкин, "Чагин"

Алексей Иванов, "Общага-на-крови"

Джим Маррс, "Пассажиры", "Code носители"

Мэй Маск, "Женища, у которой есть план" (откровения матери Илона Маска)

Виктор Франкл, "Сказать жизни "ДА!" Психолог в концлагере"

Марк Мэнсон, "Все хреново. Книга о надежде"

Ольга Примаченко, "К себе нежно"

М. Лабковский, "Хочу и буду"

Филипп Перри, "Как жаль, что мои родители об этом не знали"

Лори Готтлиб, "Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от самих себя"

Эрик Ларсен, "В саду чудовищ"

Николас Старгардт, «Мобилизованная нация»

Марш Ника, "Крепкие узы. Как жили, любили и работали крепостные крестьяне в России"

Алина Никонова, "Садистская иконография. Портреты и истории мучениц и святых"