Воду вычерпывали ведрами: новый приют для собак в Москве оказался не готов к паводку

Кадры из приюта для животных вблизи деревни Чириково в ТиНАО в дни весенней оттепели.

12 марта. Тает снег. Идет дождь. Вооружившись ведрами, люди, забыв о собственном комфорте, спасают братьев своих меньших. Кадры из приюта для животных в вблизи деревни Чириково в ТиНАО облетели весь интернет. Сейчас здесь живут более 2000 животных – это обитатели бывшего Кожуховского приюта. Название для нового места обитания пока не придумали и условно приют называют «Малинки» - как расположенный рядом полигон ТБО.

- Кошки-то живут шикарно, у них свой домик. А собакам на улицах не повезло: паводок они на своей шкуре ощутили. Воду вычерпывали ведрами, потом ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» пригнал технику и насосы, чтобы откачивать воду. Но этого было мало. Ливневки не работали, вода не уходила. Там примерно 2000 собак, представляете, каково им пришлось? – рассказала корреспонденту kp.ru волонтер Светлана, она же опубликовала у себя на страничке видео того, как рабочие справляются с паводком. Точнее, не справляются.

После дождливых выходных ночами стало подмораживать, но грядущее потепление вот-вот обернется новыми проблемами. Зоозащитники в соцсетях призывают народ массово отправлять жалобы в прокуратуру, мэрию Москвы, комитет ветеринарии и Госдуму, плюс подписывать петицию о спасении животных.

- Это неправда, что была или есть угроза жизни и здоровью животных, - прокомментировала ситуацию корреспонденту KP.RU замначальника отдела содержания безнадзорных животных Анна Доронина. – Да, в минувшие выходные нас действительно подтопило из-за резкого потепления. Но это коснулось лишь части вольеров. Более того, ливневки «разлились» возле створок, а задняя часть вольеров была сухой, там есть деревянные настилы и будки. Видео снято в том месте, где воды было больше всего. Ее оттуда оперативно откачали, собакам подстилку поменяли.

На новое место приют переехал пару месяцев назад. И это первый паводок, который ему предстоит пережить. Удастся ли «запустить» ливневки оперативно, пока не ясно, поэтому руководство приюта готовится справляться с грядущими сложностями тем, что есть:

- Мы активно вывозим весь снег, приготовили технику, насосы, дренажные каналы, - говорит Анна Доронина. – Объект введен в эксплуатацию недавно, приют переехал туда пару месяцев назад. Возможно, недоработки есть, будем постепенно их исправлять.