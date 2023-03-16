Нейросеть показала, как выглядели бы районы Москвы в человеческом обличии. Жители Чертаново - не обижайтесь

Нейросеть показала, какими были бы районы Москвы в человеческом обличии Фото: Shutterstock

Главный тренд начала 2023 года - нейросети. Раньше они были профессиональным инструментом, а теперь разработчики упростили взаимодействие с ними и для обычных пользователей. Нейросеть - это почти искусственный интеллект. Только ИИ в идеале должен мыслить полностью сам, а нейросеть - идеально умеет обучаться на примерах, которые ей "скармливают" разработчики. Самый простой пример: игра в шахматы. Алгоритм смотрит миллион сыгранных матчей и делает выводы, какие ходы приводят игроков к победе, а потом сам начинает играть.

Нейросеть также обучили рисовать. Благо картинок в интернете миллиарды. Просмотрев изображение и изучив их описание, нейросети (это могут быть программы разных разработчиков) начинают сами рисовать и фантазировать на заданные человеком темы.

Художник Дмитрий Орлов по просьбе kp.ru задал нейросети параметры, чтобы алгоритм нарисовал некоторые районы Москвы. Главным условием было: представить территорию в человеческом обличии. И хотя программа довольно буквально трактует некоторые названия (например, Бабушкинский район олицетворяют бабушки, Царицыно - царевич, а Чертаново - отнюдь не ангел), наблюдать за полетом робомысли все равно интересно!

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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