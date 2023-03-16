«Развитие предпринимательства делает всех нас сильнее»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с представителями малого и среднего бизнеса

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время рабочей поездки в Истру встретился с представителями малого и среднего бизнеса, работающими в Подмосковье.

- Такие встречи на тему бизнеса преследуют главную цель - сказать и подтвердить своими действиями, что для нас и малое, и среднее, и крупное предпринимательство, промышленность, торговля, производство имеют принципиально важное значение, - рассказал Андрей Воробьёв. - Хочу поблагодарить предпринимателей, которые в разные периоды - до ковида, в ковид, сейчас, в это непростое время - принимают решения по инвестициям, создают рабочие места. Развитие предпринимательства, экономики делает всех нас сильнее, создает другое качество жизни.

Перед встречей Андрей Воробьёв посетил в Истре производство «Мобитрак», где выпускают дома на колесах, автолавки и трейлеры. (150 рабочих мест!) С 2020 года фирма уже дважды получала областные субсидии на модернизацию своего оборудования. Благодаря этому многие рабочие процессы существенно ускорились.

Основатель компании Рафаэль Хабиров рассказал, что несмотря на западные санкции, сломавшие давно сложившиеся логистические связи с поставщиками, фирма продолжает работу и даже развивается. По словам предпринимателя, во многом это возможно благодаря мерам поддержки, которые действуют в Подмосковье.

- Раньше не было понятия «мобильная торговля», а сейчас созданы все условия для предпринимателей, которые в режиме онлайн выбирают удобную для себя локацию на интерактивной карте, через портал РПГУ подают заявку на аренду, и через 7 дней его получают. А если у тебя нет денег, ты также онлайн подаешь заявку в областной Фонд микрофинансирования, и тебе на покупку мобитрака выделяют льготный кредит под 7,5% до 3 лет, даже на вновь созданную компанию.

Хабиров также отметил удобство запуска бизнеса по франшизе, когда не нужно, как говорится, изобретать велосипед и набивать шишки, а можно воспользоваться уже готовыми решениями «под ключ».

- Если ты домохозяйка, студент и решил стать бизнесменом, то можешь начать свое дело без начального капитала. Вишенка на торте во всем этом - ты также можешь подать заявку на субсидирование до 50% понесенных затрат и получить кэшбэк до 5 млн рублей.

К слову, популярные франшизы, которые запускаются на территории Московской области - пиццерии, кофейни, барбершопы и медицинские пункты, где можно сделать анализы.

При этом только в 2022 году субсидии на открытие бизнеса по франшизе получили свыше 200 фирм, представляющих малый и средний бизнес. На общую сумму более 80 млн рублей.

Важный момент: с 1 июля 2022 года Московская область упростила и процедуру запуска так называемого уличного бизнеса в виде тех же фудтраков (мобильных кухонь, которые вмонтированы в автомобили). На карте Геопортала Подмосковья нанесено более 3 тысяч мест, где можно запустить свое дело - без проведения торгов, на льготных условиях.

Фонд микрофинансирования за прошлый год выдал 500 микрозаймов на сумму около 1 млрд рублей (по средней процентной ставке 5,2%).

Один из вопросов на встрече губернатора с предпринимателями касался важного вопроса для старта любого бизнеса - поиска помещения.

- Через месяц на invest.mosreg.ru мы запускаем также, как «Земля за рубль», новый сервис для малого бизнеса - «Помещение за рубль», - сообщила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Зайдя на портал, можно подать заявку, выбрать место, кликнуть и быстро его получить.

Помещение можно будет выбирать с помощью интерактивной карты. По каждому объекту - полная информация о состоянии помещения и фото. Арендная плата в 1 рубль за «квадрат» предусмотрена для помещений, которые находятся в аварийном состоянии. По всем остальным ставка будет идентична налогу на имущество (2% от кадастровой стоимости). При этом предприниматель должен будет лишь в течение 1,5 лет провести капитальный ремонт помещения или реконструкцию - за 3 года.