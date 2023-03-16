В Москву наконец придет метеорологическая весна: синоптики порадовали прогнозом

Синоптик Позднякова сообщила, что метеорологическая весна наступит в Москве 22-23 марта 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Погода в выходные будет хорошей! - таким кратким и оптимистичным прогнозом поделилась с «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Впрочем, есть нюансы:

- По ночам в субботу и воскресенье будет заметно подмораживать: в мегаполисе до -8 градусов, в Подмосковье до -11. Это связано с тем, что небо будет ясным, облака не защитят землю от быстрого выхолаживания. Днем воздух прогреется до +4 градусов. С одной стороны, такая погода на 2 - 3 градуса холоднее, чем должно быть в этих числах марта. С другой - она все же порадует москвичей, - уверена Татьяна Позднякова. - Все устали от снегопадов и дождей, от луж, снежной каши и льда на улицах. А в выходные будет солнечно (особенно в субботу, в воскресенье могут набежать облака), сухо, безветренно. Лишняя вода испарится, на улицах станет комфортнее.

Солнечные дни и морозные ночи в Москву принесёт скандинавский антициклон - вместе с экстремально высоким атмосферным давлением, до 763 мм рт.ст. Метеозависимые люди, в первую очередь гипертоники, могут почувствовать себя неважно - у них возможны головные и сердечные боли, мигрень, скачки артериального давления.

Кстати, сухая погода в марте 2023 - действительно редкость, имеем полное право жаловаться на надоевшие снегопады. Всего два дня с начала месяца обошлось без снега или дождя! И уже к середине марта месячная норма по осадкам перевыполнена, выпало 116%. Теперь наконец-то передышка.

А на следующей неделе в Москву придет астрономическое лето (оно наступит во всем Северном полушарии после весеннего равноденствия 21 марта) и метеорологическая весна - так называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительным. По климатическим нормам это должно произойти 27 марта. В реальности же случится раньше:

- В середине следующей недели, 22 - 23 марта, дневная температура повысится до +8…+9 градусов, по ночам около нуля, - рассказывает Татьяна Позднякова.