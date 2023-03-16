Отмыли 130 миллионов рублей, светит до семи лет: блогер Лерчек с мужем попали под второе уголовное дело

Супруги-блогеры находятся под подпиской о невыезде по делу о неуплате налогов на 300 млн рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скандально известная блогер Лерчек, она же Валерия Чекалина, и ее муж Артем стали фигурантами еще одного уголовного дела. Следственный комитет в ближайшее время планирует предъявить паре обвинение по статье «легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате совершения преступления». Это - лишение свободы на срок до 7 лет.

Сумма, которая фигурирует в материалах уголовного дела, - 130 млн рублей.

Как рассказывают в СК, эту гигантскую сумму Чекалины сообща отмыли в апреле 2021 года.

- На 130 миллионов рублей были приобретены доллары США. Этим самым Артем и Валерия Чекалины замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту KP.RU, что в данный момент следователи выясняют источник происхождения этих денег.

- Но разумеется, невозможно возбудить уголовное дело, не имея каких-либо доказательств. Были найдены финансовые следы этих махинаций.

Блогер Валерия Чекалина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В данный момент супруги Чекалины находятся на допросе в Следственном комитете.

- Следователь планирует сегодня выйти в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, - сообщил наш источник.

Напомним, ранее Валерии и Артему Чекалиным были предъявлены обвинение по статье неуплата налогов - на 300 млн рублей. Они находятся под подпиской о невыезде.

- На этот раз следствие хочет просить об ужесточении меры пресечения на запрет определенных действий.

Обычно это означает, что фигуранты уголовного дела обязаны ночевать по одному и тому же адресу, им запрещено использовать интернет, мобильную и телефонную связь, запрещено принимать письма и посылки, а также посещать массовые мероприятия.

Между тем в следствии считают, что сокрытие 300 млн «налоговых» рублей и отмывка 130 млн вовсе не единственные финансовые махинации, в которых может быть замешана известная блогерша и ее супруг.

- Расследование по уголовному делу продолжается, - констатирует Юлия Иванова.

Многие задаются вопросом, откуда у блогеров такие огромные деньги? Известно, что Чекалина завела страницу в одной из соцсетей, ныне запрещенных на территории РФ, еще в 2011 году. Поначалу все как обычно: красивые фото из поездок, еда, мода. Большой приток подписчиков случился, когда Лерчек начала публиковать свои фото и видео во время беременности (у пары трое детей, двойняшкам Алисе и Богдану сейчас по 6 лет, младшему сыну Льву - около года), а также размышления по теме материнства. Затем он начала записывать постановочные забавные видео с мужем, публиковать ролики с рассказами про уход за собой и рецептиками. Затем Чекалина запустила продажу собственных курсов для похудания, а также марафон желаний - любой человек может участвовать в розыгрыше машины, заплатив определенную «входную» сумму. Параллельно был запущен собственный косметический бренд и продажа полезного питания.

8 марта, уже являясь фигуранткой уголовного дела, Чекалина объявила в своих соцсетях розыгрыш очередных двух иномарок.

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