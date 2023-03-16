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Общество16 марта 2023 15:24

Самый большой открытый бассейн в стране: Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроется новый пляжный комплекс

В Нагатинской пойме появятся бассейны и парк развлечений на открытом воздухе
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
На месте строительства, где вовсю кипит работа, 16 марта побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте строительства, где вовсю кипит работа, 16 марта побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромный пляжный комплекс на 2,5 тысячи человек с пятью разными бассейнами откороется этим летом в Нагатинской пойме. На месте строительства, где вовсю кипит работа, 16 марта побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Огромный пляжный комплекс на 2,5 тысячи человек с пятью разными бассейнами откороется этим летом в Нагатинской пойме.

Огромный пляжный комплекс на 2,5 тысячи человек с пятью разными бассейнами откороется этим летом в Нагатинской пойме.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Нагатинская пойма продолжает развиваться. Еще несколько лет назад это была свалка бывшего завода ЗИЛ, а сегодня - крупнейший в Европе крытый развлекательный парк, - отметил Сергей Собянин. - Рядом появятся еще два объекта - самая большая в Москве и России открытая пляжная зона открытый парк развлечений.

В Нагатинской пойме появятся бассейны и парк развлечений на открытом воздухе

В Нагатинской пойме появятся бассейны и парк развлечений на открытом воздухе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, благоустройство Нагатинской поймы началось несколько лет назад. В 2020 году здесь открыли самый большой в Европе крытый парк аттракционов и ландшафтный парк площадью 44 га. Он разделен на две части - южную и северную. В южной обустроена зонами отдыха с тенистыми аллеями, шезлонгами и диванами, летним кинотеатром и детской площадкой, стилизованной под сказочный замок. Северная часть предназначена, скорее, для активного отдыха: здесь оборудованы пять спортивных площадок и вейк-парк.

В северной же части парка, в акватории Кожуховского затона, как раз и откроется пляжный комплекс Dream beach club, его построили за счет частных инвестиций ГК "Регионы". Здесь будут пять разных бассейнов с подогревом на любой вкус. В том числе открытый площадью в 1,7 тыс. кв. м - он станет самым большим в России.

В этом же году начнется строительство парка развлечений на открытом воздухе, срок сдачи этого объекта пока не озвучивался.

В этом же году начнется строительство парка развлечений на открытом воздухе, срок сдачи этого объекта пока не озвучивался.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ожидается, что пляжный комплекс Dream beach club откроется уже этим летом. А его посетители, кроме прочего, смогут посещать еще и яхт-клуб Dream Island Marina с вейк-парком, расположенные в пяти минутах ходьбы от бассейнов.

В этом же году начнется строительство парка развлечений на открытом воздухе, срок сдачи этого объекта пока не озвучивался.

Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроется новый пляжный комплекс

Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроется новый пляжный комплекс

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Что будет в Dream beach club:

- самый большой в России открытый бассейн

- детский бассейн с водными горками

- детский сухой бассейн с фонтанами

- волновой бассейн

- VIP бассейн площадью 430 кв. м

- раздевалки, душ, кафе, рестораны

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 41 тыс. кв. м - площадь территории комплекса

- 2,5 тыс. пляжных лежаков подготовят для посетителей

- 1,7 тыс. кв. м - площадь самого большого бассейна

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