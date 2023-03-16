Самый большой открытый бассейн в стране: Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроется новый пляжный комплекс

На месте строительства, где вовсю кипит работа, 16 марта побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромный пляжный комплекс на 2,5 тысячи человек с пятью разными бассейнами откороется этим летом в Нагатинской пойме. На месте строительства, где вовсю кипит работа, 16 марта побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Огромный пляжный комплекс на 2,5 тысячи человек с пятью разными бассейнами откороется этим летом в Нагатинской пойме. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Нагатинская пойма продолжает развиваться. Еще несколько лет назад это была свалка бывшего завода ЗИЛ, а сегодня - крупнейший в Европе крытый развлекательный парк, - отметил Сергей Собянин. - Рядом появятся еще два объекта - самая большая в Москве и России открытая пляжная зона открытый парк развлечений.

В Нагатинской пойме появятся бассейны и парк развлечений на открытом воздухе Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, благоустройство Нагатинской поймы началось несколько лет назад. В 2020 году здесь открыли самый большой в Европе крытый парк аттракционов и ландшафтный парк площадью 44 га. Он разделен на две части - южную и северную. В южной обустроена зонами отдыха с тенистыми аллеями, шезлонгами и диванами, летним кинотеатром и детской площадкой, стилизованной под сказочный замок. Северная часть предназначена, скорее, для активного отдыха: здесь оборудованы пять спортивных площадок и вейк-парк.

В северной же части парка, в акватории Кожуховского затона, как раз и откроется пляжный комплекс Dream beach club, его построили за счет частных инвестиций ГК "Регионы". Здесь будут пять разных бассейнов с подогревом на любой вкус. В том числе открытый площадью в 1,7 тыс. кв. м - он станет самым большим в России.

В этом же году начнется строительство парка развлечений на открытом воздухе, срок сдачи этого объекта пока не озвучивался. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ожидается, что пляжный комплекс Dream beach club откроется уже этим летом. А его посетители, кроме прочего, смогут посещать еще и яхт-клуб Dream Island Marina с вейк-парком, расположенные в пяти минутах ходьбы от бассейнов.

В этом же году начнется строительство парка развлечений на открытом воздухе, срок сдачи этого объекта пока не озвучивался.

Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроется новый пляжный комплекс Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Что будет в Dream beach club:

- самый большой в России открытый бассейн

- детский бассейн с водными горками

- детский сухой бассейн с фонтанами

- волновой бассейн

- VIP бассейн площадью 430 кв. м

- раздевалки, душ, кафе, рестораны

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 41 тыс. кв. м - площадь территории комплекса

- 2,5 тыс. пляжных лежаков подготовят для посетителей

- 1,7 тыс. кв. м - площадь самого большого бассейна