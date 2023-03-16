Самый большой открытый бассейн в стране: Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроется новый пляжный комплекс

На месте строительства, где вовсю кипит работа, 16 марта побывал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Огромный пляжный комплекс на 2,5 тысячи человек с пятью разными бассейнами откороется этим летом в Нагатинской пойме. На месте строительства, где вовсю кипит работа, 16 марта побывал мэр Москвы Сергей Собянин.
Огромный пляжный комплекс на 2,5 тысячи человек с пятью разными бассейнами откороется этим летом в Нагатинской пойме.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Нагатинская пойма продолжает развиваться. Еще несколько лет назад это была свалка бывшего завода ЗИЛ, а сегодня - крупнейший в Европе крытый развлекательный парк, - отметил Сергей Собянин. - Рядом появятся еще два объекта - самая большая в Москве и России открытая пляжная зона открытый парк развлечений.
В Нагатинской пойме появятся бассейны и парк развлечений на открытом воздухе
Фото: Иван МАКЕЕВ
Напомним, благоустройство Нагатинской поймы началось несколько лет назад. В 2020 году здесь открыли самый большой в Европе крытый парк аттракционов и ландшафтный парк площадью 44 га. Он разделен на две части - южную и северную. В южной обустроена зонами отдыха с тенистыми аллеями, шезлонгами и диванами, летним кинотеатром и детской площадкой, стилизованной под сказочный замок. Северная часть предназначена, скорее, для активного отдыха: здесь оборудованы пять спортивных площадок и вейк-парк.
В северной же части парка, в акватории Кожуховского затона, как раз и откроется пляжный комплекс Dream beach club, его построили за счет частных инвестиций ГК "Регионы". Здесь будут пять разных бассейнов с подогревом на любой вкус. В том числе открытый площадью в 1,7 тыс. кв. м - он станет самым большим в России.
В этом же году начнется строительство парка развлечений на открытом воздухе, срок сдачи этого объекта пока не озвучивался.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ожидается, что пляжный комплекс Dream beach club откроется уже этим летом. А его посетители, кроме прочего, смогут посещать еще и яхт-клуб Dream Island Marina с вейк-парком, расположенные в пяти минутах ходьбы от бассейнов.
В этом же году начнется строительство парка развлечений на открытом воздухе, срок сдачи этого объекта пока не озвучивался.
Сергей Собянин рассказал, когда в Москве откроется новый пляжный комплекс
Фото: Иван МАКЕЕВ
КОНКРЕТНО
Что будет в Dream beach club:
- самый большой в России открытый бассейн
- детский бассейн с водными горками
- детский сухой бассейн с фонтанами
- волновой бассейн
- VIP бассейн площадью 430 кв. м
- раздевалки, душ, кафе, рестораны
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
- 41 тыс. кв. м - площадь территории комплекса
- 2,5 тыс. пляжных лежаков подготовят для посетителей
- 1,7 тыс. кв. м - площадь самого большого бассейна