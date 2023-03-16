«У меня осталось 100 тысяч рублей»: Муж блогерши Лерчек уклонился от вопроса об отмывании 133 млн рублей

Блогер Артем Чекалин в помещении суда. Фото: Александр РОГОЗА

Савеловский суд вынес меру пресечения знаменитой блогерше Лерчек (по паспорту Валерия Чекалина) и ее мужу Артему - запрет определенных действий. Это значит, что супругам нельзя пользоваться интернетом и любыми средствами связи, включая почту, ночевать нужно исключительно по месту проживания (в элитном подмосковном таунхаусе), а общаться - только с близкими родственниками.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, супруги Чекалины стали фигурантами двух уголовных дел. Первое касается обвинения в неуплате налогов на 300 млн рублей. По версии следствия, часть это суммы - 133 миллиона - Валерия и Артем отмыли, обменяв на доллары США.

В суде Лерчек и ее супруг просили суд не лишать из интернета, поскольку на нем завязан весь их бизнес - помимо самого блога это еще и фирма по производству косметики. Чекалин объявил, что у них официально трудоустроены 250 человек.

Но судья согласилась с доводами следствия: с помощью интернета, мобильной и телефонной связи супруги могут оказывать влияние на свидетелей.

Валерия уехала домой сразу после заседания, а Артему (решение по нему выносилось отдельно) пришлось задержаться.

Валерия Чекалина и её адвокат. Фото: Александр РОГОЗА

После всего он вышел к журналистам, стоящим у здания суда, в сопровождении двух адвокатов.

- Артем, как планируете жить без интернета?

- Есть помощница, которая будет ходить за мной и всем от моего имени отвечать. Если так можно, - Чекалин посмотрел на адвоката.

- Придумаем правовой механизм, - кивнул адвокат.

- А заначка у вас есть?

- На черный день? У меня все было легально, в белую. Наличных денег у меня нет. Единственное, в кошельке у меня 100 тысяч рублей и все.

- Извините, а те доллары, которые вы по версии следствия поменяли на доллары, где-то существуют?

Вопрос корреспондента KP.RU поставил Чекалина в тупик. Он закатил глаза, улыбнулся и кивнул на адвоката.

- Это касается данных предварительного расследования, - ответил защитник. - Не могу комментировать. Подписал бумагу о неразглашении.

- Артем, пока вам запрещено заходить в интернет, может, книжки будете читать?

- Последняя книжка, которую я прочитал - «Самый богатый человек в Вавилоне». Автора не помню. Это месяца два назад было. (Книга американца Джорджа Клейсона - о финансовой грамотности. В аннотации написано, что ее прочитал каждый миллионер, - Авт.).

- А мне можно просто на телефон снимать? - вдруг спросил у адвоката Чекалин.

- Если только в интернет не заходить.

Артем тут же запилил видеоселфи, объявив в камеру:

- Для истории.

Адвокат Артем Бондаренко заявил, что в ближайшее время решение суда оспорит. По его мнению лишать интернета отца троих детей и руководителя крупной фирмы - неправильно.

Распрощавшись с журналистами, муж блогерши Лерчек запрыгнул в приехавший за ним к суду «Мерседес» S-класса. Адвокаты пошли в сторону Белорусского вокзала пешком.