Азиза: Я дочь Азии и России, в Навруз загадаю желание!

Навруз отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия.

- Этот древнейший народный праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов ассоциируется у меня со светом, детством, семейным теплом, радостью и доброжелательным отношением ко всем, которые распространяла моя мама, - поделился личными впечатлениями и воспоминаниями в ходе пресс-конференции популярный музыкант и блогер Gazan. - Я помню, как весело и счастливо мы праздновали наступление весны дома (исполнитель модных хитов - азербайджанец по происхождению. - Авт.), я приглашал к обильному столу своих русских одноклассников, товарищей, и они потом каждый год с нетерпением ждали наступления Навруз-байрама. Так наши культуры проникали друг в друга. И я, в свою очередь, тоже хочу передавать эту традицию всем, кто рад ее принять.

- А я, дочь Азии и России, с трех лет участвовала в приготовлении праздничного сумаляка - это такое национальное блюдо, которое варят всю ночь в огромном казане, установленном прямо во дворе, принаряженные старшие женщины рода, привлекая молодежь, готовят обязательно с песнями, - знакомит с любимым обычаем заслуженная артистка России, узбекская и российская эстрадная певица и автор песен Азиза. - А мужчины ждут сокровенного момента, когда снимут здоровенную крышку и их позовут пробовать кушанье. Сумаляк готовится из проросших зерен пшеницы, имеет сладкий, ни на что не похожий великолепный вкус (при этом рецепт не содержит ни единого грамма сахара) и очень богат разнообразными микроэлементами. Я помешивала варево здоровенной деревянной палкой, которая втрое превосходила меня размерами, и радовалась, что можно долго не спать. При этом там, у котла, нужно было загадать желание - оно непременно сбудется. У меня все сбывалось. Я и сейчас загадаю, чтобы мои песни о любви звучали повсюду, в том числе и на радио «Восток FM», - пошутила певица, рассчитывая, что ее услышит соседка по президиуму радиоведущая и директор программ радио «Восток FM» Наиля Шахова. - О чем же еще петь весной, как не о любви?!

Навруз отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия. Праздник обновления природы и всего живого почитают в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, в Иране, Турции, Пакистане, Индии, Афганистане, Македонии, Албании, а также на территории России - в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках. Это всегда красочное, яркое музыкальное действо. И, кстати, весьма демократичное, как заметила вице-президент Международной Академии духовного единства и сотрудничества народов мира Хуршеда Хамракулова. По преданию, в эту ночь любой человек вне зависимости от происхождения и благосостояния мог залезть на крышу и на всю округу прокричать свою обиду тоже на любого человека, даже на своего сюзерена, и ему потом за это ничего не было.

- Москва - признанный центр межнационального согласия, здесь в мире и дружбе проживают представители более 180 национальностей, - комментирует предстоящее культурное событие руководитель Департамента нацполитики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - Навруз мы будем праздновать в 17-й раз, причем год от года масштабы мероприятия все растут. Начинали мы в 2006 году с 5 тысяч участников в павильоне ВДНХ, потом всех желающих примкнуть к гулянью не вмещали даже «Лужники», в настоящий момент их в десять раз больше. Мы давно перешагнули формат общегородского празднества и сейчас смело можем говорить о его международном значении, за что я благодарю национальные организации. Они щедро делятся своим колоритом, посвящают в свою историю и кулинарию, тем самым служат делу единения народов. Пригласительные билеты распространяются бесплатно.

Глава департамента поздравил присутствующих с приближающимся праздником, который в этом году пройдет онлайн и охватит еще большую аудиторию. В пандемийные времена, в 2021 году, впервые Навруз справили в удаленном режиме и тогда насчитали более 1 млн просмотров. В 2023 году концерт в честь солнца и пробуждения от зимней спячки природы состоится 25 марта. Его прямую трансляцию можно будет посмотреть на портале Культура.РФ, а также в сообществах Вконтакте и Одноклассники с 14.00 до 20.00.

Ожидается выступление Азизы, Дениса Майданова, Айдамира Мугу, Патимат Кагировой, Элвина Грея и Gazanа. На сцене также «зажгут» мастера хореографического искусства: ансамбль народного танца «Асса» - настоящие джигиты и детский музыкальный театр «Домисолька».