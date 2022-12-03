Старт сезона: В Подмосковье начали открываться елочные базары

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области со 2 декабря начали открываться сезонные елочные базары. Все они оформлены в едином стиле фестиваля «Зима в Подмосковье». Купить на таких рынках можно будет не только ели, пихты и сосны, но и лапник, а также подставки для деревьев.

- На территории Подмосковья под елочные базары утверждено 296 мест в 45 городских округах. С 15 декабря все базары заработают в полном объеме, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. - Традиционно, мы дарим елочки многодетным семьям, в этом году дарим их и семьям мобилизованных.

Как объясняют специалисты, большая часть елочек, которыми торгуют в Подмосковье - собственной из самой Московской области, а также из соседних Рязанской, Владимирской областей и далекого Пермского края. Впрочем, импортные хвойные деревья в этом сезоне тоже будут продолжать завозить - из Норвегии и Дании.

- Есть определенные сложности с логистикой, но наши предприниматели их преодолели и с 10 декабря скандинавские деревья уже будут массово появляться на наших рынках, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

В прошлом году в Подмосоквье были развернуты более 200 елочных рынков, на которых за месяц продали более 15 тысяч деревьев. Торговцы надеются, что в текущем году будет не меньше.

При этом средняя цена одного метра новогодней елки «сделано в Подмосковье» - около 900 рублей. Зелёных красавиц, привезенных из европейских питомников - от 3 тысяч и выше.

Фото пресс-службы правительства Московской области

А В ЭТО ВРЕМЯ

В областном Минтрансе рассказали, как возить ели в автобусах и электричках

Елочку можно возить в общественном транспорте бесплатно, если она не превышает определенных параметров. Например, в автобусах зеленой «спутнице» не нужно покупать дополнительный билет, если сумма не длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 см. За деревья покрупнее придется заплатить - 43 рубля на городских маршрутах и в пригородном сообщении до 25 км, если ехать 25-50 км - 86 рублей, более 50 км - 129 рублей.

Однако если сумма параметров ели выше 180 см, возить в автобусах его нельзя.

«В случае, если дерево мешает посадке пассажиров в автобус, водитель имеет право отказать в провозе новогодней елки», - сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В подмосковных электричках условия попроще. Бесплатно - если сумма всех его параметров не превышает 180 см, а вес не более 36 кг. А если свыше, для дерева нужно оформить дополнительный билет. 120 рублей на расстояние до 100 км, 240 рублей - для поездок на более чем 100 км.

«Перед поездкой дерево нужно плотно упаковать и надежно зафиксировать, чтобы избежать падения», - сообщили в подмосковном Минтрансе.