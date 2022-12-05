Все московские пациенты с ВИЧ-инфекцией обеспечены необходимыми лекарствами

Крепкая семья и здоровый образ жизни - лучший заслон от ВИЧ-инфекции. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Да, ВИЧ-инфекция все еще остается с нами и требует от нас осмотрительного и ответственного поведения. Но в целом ситуация стабилизирована, а главное - под контролем специалистов, идущих в ногу с передовой мировой медициной. И российская столица в этом смысле является примером не только для других российских регионов, но и для многих мегаполисов развитых стран. Например, представители здравоохранения и НКО Москвы сообщили, что охват тестированием на ВИЧ в городе многие годы исключительно высок, инфицированные ВИЧ пациенты вовремя и бесплатно получают все необходимые современные препараты, а передача вируса иммунодефицита от беременной женщины к ребенку сокращена до мизерных 0,8%. Причем этот параметр держится уже несколько лет!

КАК РЕБЕНКУ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ОТ МАМЫ?

Правительство Москвы традиционно настроено на создание крепкой защитной среды в области материнства и детства.

«Московская служба борьбы со СПИДом всегда особым образом относилась к организации доступной, всесторонней высокотехнологичной медико-социальной помощи беременным женщинам, молодым мамам и детям, - отметила заведующая амбулаторно-поликлиническим педиатрическим отделением МГЦ СПИД, врач-инфекционист высшей категории Юлия Влацкая. - Начиная с профилактических мероприятий и заканчивая мощными диагностическими и терапевтическими ресурсами. И сегодня не ожидается перебоев ни на одном из уровней этой системы».

Случаются ситуации, когда факт обнаружения ВИЧ-инфекции застает человека врасплох. Женщина во время беременности - яркий тому пример. Первая реакция - шок! Но эксперты очень просят не прятаться от врачей, не откладывать обращение за профессиональной помощью, а наоборот - как можно быстрее обратиться в МГЦ СПИД, где о женщине и ее семье полноценно позаботятся: подберут индивидуальное лечение и помогут научиться спокойно жить с диагнозом, а когда наступит момент - в комфортных и подготовленных условиях примут роды. Очевидно, что для будущего ребенка это лучший вариант развития событий. Он будет здоров!

«Женщине необходимо прийти в СПИД-центр, встать на учет, получить антиретровирусные препараты и родить здорового ребенка, - отмечает Юлия Влацкая. - Препараты ни в коем случае не навредят будущему малышу. Накоплен огромный опыт. В Москве перинатальное лечение передачи ВИЧ-инфекции проводится с 2002 года. Причем если 20 лет назад процент передачи

ВИЧ от матери ребенку был более 30%, то сейчас пришли к цифре 0,8%. И этот оставшийся процент никак не связан с возможностями медицины. Просто некоторые женщины - нередко наркопотребители из других регионов страны - слишком поздно обращаются за помощью или не обращаются совсем».

Некоторые пациентки с ВИЧ рожают неоднократно: трое детей, четверо… Одна женщина родила восьмерых! И все не имеют иммунодефицита - система лечения доказала свою эффективность и безопасность.

ВАЖНО!

Не нужно бояться - нужно знать!

Несмотря на прекрасные возможности столичной медицины, все же заболевания всегда лучше избежать. Тем более когда речь идет о ВИЧ-инфекции: вероятность инфицирования в огромной степени зависит от выбора человека - самодисциплина или риск. ВИЧ по-прежнему не передается по воздуху.

Несколько дней назад, во время ежегодного фестиваля городской культуры «Конструктор здоровья», организованного силами Московского центра СПИД для студентов-медиков Российского университета дружбы народов, об этом напомнил руководитель профилактического направления центра Тимур Бессараб.

«Московская модель» борьбы со СПИДом всегда считала профилактические усилия своей основой. Несмотря на осознание, что живем в век интенсивных вирусов, мы, врачи-инфекционисты, действительно хотим, чтобы наш город был

для его жителей и гостей безопасным. Именно поэтому являемся абсолютными сторонниками не просто информационной, но и просветительской, воспитательной работы, которая позволяет человеку самому останавливаться перед лицом опасности, сохраняя здоровье и будущее для себя и близких», - сказал он.

И москвичи охотно откликаются на такую совместную с медиками работу. Что удивительно - молодежь здесь в первых рядах. Почему это особенно ценно? Потому что именно молодежи в конце 1990-х досталась роль главного «переносчика» ВИЧ. А сегодня молодые люди в столице практически не инфицируются. И более того - готовы осознанно общаться на эту тему со своими родителями, которые сегодня составляют группу повышенного риска в отношении заболевания. Поэтому в 45, когда «ягодка опять», знания и внимание нужны тем более.

«Как победить ВИЧ? Я больше 20 лет работаю в этой области. Убежден, что рецепт мы знаем все. Он складывается из двух простых вещей - лечения и профилактики, - считает президент РОО «Центр +», руководитель центра «Мост» Владимир Маяновский. - Государство со своей стороны вкладывает достаточно большие деньги, чтобы все люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией, получали в полном объеме все необходимые медицинские препараты и обследования. Остается второе - профилактика».

Эксперт отметил, что профилактика ВИЧ-инфекции делится на три части - первичная (направлена на общую популяцию населения), вторичная (среди уязвимых групп населения) и третичная (среди людей, которые уже имеют ВИЧ-инфекцию). Эксперты говорят, что во вторичной и третичной профилактике достаточно большое

количество опытных НКО, которые успешно работают вместе с государством. Причем работу НКО с ВИЧ-инфицированными сложно переоценить.

«Люди, которые давно живут с ВИЧ-инфекцией, помогают другим людям на первых этапах жизни с диагнозом, максимально снижая негативные психосоциальные последствия. Всякое бывает. Люди продают квартиры, ищут знахарей, совершают какие-то поступки, в том числе вредя себе. НКО может обезопасить человека в этом контексте, потому что есть огромный пул профессиональных пациентов с совершенно разными заболеваниями. В том числе женщины с ВИЧ-положительным статусом, которые рожали детей», - говорит Игорь Пчелин, член совета по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы, руководитель фонда «Шаги».