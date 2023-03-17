Москвичи платят за возможность разгребать навоз на ферме. Это называется трудотерапия

На трудотерапию корреспондент «КП» определили в загон к северным оленям Фото: Андрей АБРАМОВ

На окраине подмосковного Дзержинского желающим предлагают пройти трудотерапию на ферме. За 2000 рублей (платите вы) разрешают почистить загоны с животными, покормить скотину, подоить корову, наколоть дрова. Работать предстоит от четырех до шести часов. Обедом фермеры обещают обеспечить, но скромным: «Дошираком». Кажется, это будет самая вкусная в вашей жизни лапша. Если выдержите полностью весь сеанс, получите бонус: все последующие трудотерапии — бесплатно!

ТАЧКИ И ТЕЛКИ

От жд-станции Дзержинская автобус везет по экзистенциальному маршруту: «Университет» — «Аптека» — «Больница» — «Кладбище». На последней остановке я и сошел. Между лесочком и дорогой раскинулась ферма WalkService.

Меня встречает замдиректора Владимир Цибенко. Он рассказывает про угодья. В хозяйстве на полтора гектара — хаски, коровы, кролики, лисицы, олени, лошади и еще каждой твари по паре. Тут зоогостиница, конноспортивный клуб, проводят экскурсии для ребятни. Про подобные забавы, которые часто называют экофермами, экодосугом и прочими вариациями «эко-» вы, наверняка, слышали. Сам Владимир именует бизнес «дурным стечением обстоятельств».

— Была маленькая конюшня и зоогостиница. Сейчас люди все меньше ездят в отпуска и оставляют собак на передержку. Кроме того, стали бросать своих животных у нас. Гостиница перестала быть рентабельной. В парке «Сокольники» пару лет назад зоозащитники разогнали контактный зоопарк. А как дошло до пристройства животных — испарились. Владельцы зоопарка попросили нас забрать козочек-овечек. Мы их бросить не можем, но пришлось буквально заставить зарабатывать животных себе на еду. На корм уходит 90% всех доходов фермы, — рассказывает пасторальный топ-менеджер.

Мы долго беседуем с ним про то, что дети нынче оторваны от земли. Бабушек и дедушек в деревнях практически ни у кого не осталось. Владимир, не шутя, рассказывает: при виде хорьков на ферме школьники кричат: «Сурикаты!» (потому что видели их в «тик-токах»). Северных оленей называют козами (они же с рогами!).

Приятный бонус услуги: фотосессия в стиле первый парень на деревне Фото: Андрей АБРАМОВ

Пару лет назад ферма придумала услугу трудотерапии. Но детей трудится никто заставить не смог.

— Привозят ребенка, который целыми днями сидел за компьютером. И вдруг его решили приучать к труду. Школяры начинают кривиться: «Фу, тут пахнет! Я из-под лошади убирать не буду…». Ну и как их заставишь? Ювенальная юстиция… — вздыхает мужчина.

Народ воспринимает трудотерапии исключительно как прикол. Хотя изначальная задумка, конечно, была философская. Чаще всего услугу заказывают мужчины в подарок на… 8 Марта!

— Своим женщинам. Они думают, что на ферме будут смотреть животных и кататься на лошадях. А им в руки дают лопаты, тачки, резиновые сапоги. Они максимум час походят тут, пофоткаются и домой. Чтобы кто-то отработал полный день и потом еще вернулся — ни разу не было, — признается предприниматель.

Тот случай, когда тачки, бабки и телки — реальность, о которой не мечтаешь.

ФОТО С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ

Я заколотил кулаком в грудь и потребовал живо подать мне работу. Владимир приподнял бровь, закусил ус, задумчиво хмыкнул. Когда я ехал на ферму, мечтал: вот поеду на трудотерапию, потружусь на славу, сразу все хвори и печали сдует. Еще найду себе кроткую, с пышной косой, полногрудую… в общем, ясну девицу. Не испорченную московскими лоском.

— Женщин тут нет, — отрезал Владимир. — Слишком тяжелая работа.

Зато был навоз. Очень много навоза: конского, коровьего, оленьего… Пришлось научиться разбираться в сортах сельхоздобра. Хозяин определил меня в загон к северным оленям — чтобы прибраться.

На подмогу прислал разнорабочих: Фарзода и Дилшода. Они рассказали, что в день получают 1200 рублей. А когда узнали, что я плачу в два раза дороже их рабочего дня, чтоб самому махать лопатой — не поверили.

А это мои коллеги, которые проходят трудотерапию ежедневно Фото: Андрей АБРАМОВ

Я отобрал у Фарзода лопату, дал ему свой фотоаппарат и с удалью начал сгребать оленьи нечистоты. Коллега был обескуражен и старательно жал на кнопку камеры. Потом он позвал других мужиков, показывал в мою сторону и что-то лепетал на своем. Мужики дивились так сильно, что пока я фоткался с навозом и оленями, они фоткались со мной.

«ЗАВТРА ПРИЕДЕШЬ?»

Владимир первое время подходил к загону и осторожно интересовался, мол, не устал ли московский гость? Фотки сделаны, может, пора домой… Конечно, я бы с радостью. Помните один из подвигов Геракла, когда предстояло очистить авгиевы конюшни? Современный человек и не поймет, в чем заключалось испытание, достойное сына бога… Я теперь понимаю. Силен был этот Геракл.

Заполнив пару тачек навозом в ароматном стойле, можно и вправду домой ехать — с приятной усталостью. Но подтверждать мнение Владимира, что москвичи — изнеженные, не хотелось. Поэтому твердо решил разгрести стойло до конца. Размером оно примерно с дворовую спортивную коробку. Кажется, плевое дело. Но тачки заполнялись предательски быстро, а оленьему добру не было конца.

— Мы каждый день его убираем, иногда по два раза. Минимум два часа занимает если втроем работать. Завтра тоже приедешь? — с надеждой спросил Фарзод.

Я обещал подумать. В электричке до Москвы со мной никто не хотел садиться: навозом разило так, что на пару рядов вокруг сформировалась зона отчуждения. Но духовно я был выше этих неженок: я, вообще-то, прошел мини-курс трудотерапии. А вы тут носы зажимаете!

После выполненной задачи сфоткались с мужиками. На заднем плане виднеются опостылевшие небоскребы… Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

И тебя вылечат!

Трудотерапия — реальный метод лечения, по нему создают научные работы и постоянно пробуют новые техники. Зачастую к методу прибегают в учреждениях, где работают со страдающими душевными недугами. Трудотерапию практиковали еще в античной Греции. Потом ее подзабыли и возродили только европейские психиатры XVIII века. Комплиментарно о трудотерапии отзывался наш нобелевский лауреат, физиолог Иван Павлов (тот, что очень любил собак).

Методику используют и в современных клиниках, наркологиях, домах престарелых и других социальных учреждениях. В некоторых есть даже отдельная ставка инструктора по трудотерапии. Правда, тяжелым физическим трудом заниматься не заставляют. Все-таки время нынче такое, что привлечение к труду могут расценить как эксплуатацию. Поэтому выдумывают задания подопечным: что-то смастерить, починить, нарисовать. У пациентов улучшается эмоциональное состояние, сон, возвращается мотивация к жизни.

КОНКРЕТНО

Ферма расположена в Дзержинском по адресу Лесная, 38. Из Москвы можно добраться электричкой с Казанского вокзала до станции «Люберцы-1», далее автобус 21 до остановки «Кладбище». Либо от метро «Кузьминки» маршрутка 595к до «Областной больницы». Перед визитом обязательно позвоните +7 (495) 798-88-58.

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