Малиновый пиджак Жириновского выставили на аукцион за 250 тысяч рублей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Неожиданный лот появился в аукционном доме «Литфонд». Вместе с редкими книгами и журналами на продажу выставят пиджак Владимира Жириновского. Это случится 23 марта в Москве. Первоначальная цена - 250 тыс рублей. Вполне возможно, что поклонники ЛДПР доторгуются до миллиона.

В описании лота говорится, что этот пиджак эпатажный политик подарил Александру Гордону в 2014 году прямо во время телевизионного эфира. Теперь - после смерти Жириновского - вещь представляет коллекционную ценность. Однако хранить её дома телеведущий не собирается. Но и наживаться тоже. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Первоначальная цена лота - 250 тыс рублей. Фото: litfund.ru

В тот же день в «Литфонде» выставят на торги экземпляр богослужебной книги «Апостол» 1574 года. Лидирующая ставка по этому лоту - 13 млн рублей.

Кроме этого можно будет приобрести полное собрание сочинений Ломоносова, путевые заметки Портера, карты сражений российских войск 1810 года, песенник для женщин 1821 года и другие редкие издания.

Напомним, в июне прошлого года в том же аукционном доме продали цветной пиджак Эдуарда Лимонова. Он был сшит лично писателем из 114 лоскутков. И потянул аж на 1,7 млн рублей, хотя стартовая цена составляла 380 тыс рублей.