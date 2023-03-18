Реконструкция спорткомплексов Москвы: СПА-центр с купелью - в ледовом дворце «Сокольники», витражи - во дворце детского спорта на Таганке

Вокруг ледового дворца все благоустроят и сделают зоны отдыха. Фото: corp-ten.ru

В ближайшие два - три года в разных районах столицы реконструируют сразу несколько спорткомплексов. Каждое здание фактически переделают полностью - от инженерной «начинки» до обустройства уличных зон отдыха. На время ремонта спортивные занятия по возможности будут проводить на резервных площадках.

В столичном Стройкомплексе рассказали, как изменятся устаревшие сооружения.

ХОККЕЙ, ФУТБОЛ И ШАШКИ

После реконструкции в ледовом дворце в парке «Сокольники» появятся зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб, СПА-центр с купелью. А раньше на этом месте работал всего лишь открытый летний каток. Затем его переделали в ледовую арену, но в последние годы она простаивала без дела. Теперь устаревшее здание превратят в современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Главное - в нем по-прежнему можно будет играть в хоккей. Для этого откроют две арены - 58 на 26 метров и 60 на 30 метров. Одна из них будет оснащена трибунами на 500 - 800 зрителей.

Рядом с аренами - медицинский кабинет, раздевалки, буфет и магазины спортивных товаров. Несмотря на это, само здание решили не расширять. Вход тоже останется на прежнем месте - с западной стороны. Вокруг ледового дворца все благоустроят и сделают зоны отдыха.

Где находится: ст. м. «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, вл. 1б.

«УМКА» ЗАСИЯЕТ

С улицы тоже многое обновят. Фото: umka.ledokat.ru

Ледовый дворец «Умка» в Ховрине полностью изменится после капитального ремонта. Конструкциям уже четверть века и пора все привести в порядок - от стен и потолков до технических коммуникаций.

«Специалисты заменят также старые хоккейные борты и боксы, внутренние дверные блоки и каркасные перегородки, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, подключат тепловые завесы и фасадное освещение».

С улицы тоже многое обновят - фасады, лестницы, входы с витражами, крышу и козырек. Около ледового дворца проведут благоустройство и отремонтируют экопарковку.

Где находится: ст. м. «Ховрино», ул. Левобережная, д. 12, корп. 1.

В БАССЕЙНЕ СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ

Два корпуса Дворца детского спорта капитально обновят. Фото: mgfso.mossport.ru

В центре столицы капитально обновят два корпуса Дворца детского спорта. При этом архитектуру зданий и планировку сохранят. Здесь заменят окна и витражи, крышу, двери и крыльцо. Параллельно заново уложат и инженерные коммуникации. В зале бассейна подключат водяное напольное отопление для обогрева обходных дорожек, а также улучшат работу вентиляции и кондиционеров.

Где находится: ст. м. «Римская», ул. Рабочая, д. 53, стр. 1 и 2.

ОКОЛО «ДОМА СПОРТА» ВНОВЬ ПОЯВИТСЯ ГАЗОН

В Лианозово отремонтируют «Дом спорта». Фото: sk-lianozovo.ru

В Лианозово отремонтируют «Дом спорта» - с заменой витражей и инженерных сетей. В здании появится навесная фасадная система, новые окна, крыльцо и вывеска. Во время благоустройства обновят проезды, тротуары, заменят ограждения и ворота. Здесь также поставят лавочки, высадят деревья и восстановят газон.

Где находится: ст. м. «Алтуфьево», ул. Зональная, вл. 6.

ТРЕНИРОВКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ НА УЛИЦЕ

Вокруг центра отремонтируют проезды и тротуары, поставят спортплощадку, скамейки, высадят газон. Фото: mso.mossport.ru

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Марьина Роща» обновят фасад, окна, витражи и крышу. Внутри здания заменят электрику, коммунальные коммуникации и вентиляцию. Вокруг спортцентра отремонтируют проезды и тротуары, поставят спортивную площадку с резиновым покрытием, скамейки, также высадят газон.

Где находится: ст. м. «Марьина Роща», 3-я ул. Марьиной Рощи, д. 8.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИД СОХРАНЯТ

Архитектуру двухэтажного здания сохранят. Фото: mso.mossport.ru

На юге столицы капитальный ремонт ждёт бассейн «Медынский». При этом архитектуру двухэтажного здания сохранят. По проекту модернизируют электро- и водоснабжение, отопление и вентиляцию. Кроме того, обновят чашу бассейна с заменой гидроизоляции и системы водоподготовки. А вместо трапов вдоль обходных дорожек бассейна поставят водоотводные лотки. В здании приведут в порядок фасад, окна и витражи, а также обновят покрытие кровли и облицовку крылец. Около него заново уложат площадки с плиточным покрытием, поставят скамейки и фонари, восстановят газон.

Где находится: ст. м. «Улица Академика Янгеля», ул. Медынская, д. 9а, стр. 2.

ПОД КРЫШЕЙ НАДСТРОЯТ ЕЩЁ ОДИН ЭТАЖ

Здание ФОК переделают. Фото: butovo.ohana-fitness.ru

На юго-западе города переделают здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Во время перепланировки техническое пространство под крышей превратится в дополнительный, третий этаж. Благодаря этому станет больше места для занятий спортом. Бассейн на первом этаже обновят вместе с зоной дежурного тренера. Здесь также разместится администрация и кассы. На остальных этажах - тренажерные залы, раздевалки, бани, душевые и санузлы. Для инвалидов на входе в здание поставят лестничный гусеничный подъемник.

Где находится: ст. м. «Бунинская аллея», ул. Бунинская Аллея, д. 9А.