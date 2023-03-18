«Крым» в цветах триколора: Более 4000 человек отпраздновали в подмосковном Ногинске Крымскую весну

Девять лет назад крымчане сделали важнейший выбор. Фото: пресс-служба Богородского округа

В подмосковном Ногинске сегодня прошел грандиозный митинг, посвященный Крымской весне - девять лет назад жители полуострова и города Севастополь проголосовали на референдуме за вхождение в состав России.

На Фонтанной площади в Ногинске собрались около 4 тысяч человек - члены семей российских солдат, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, волонтеры, активисты, школьники-кадеты, ребята из Юнармии. Молодые ребята провели яркий флешмоб - выстроились, держа на руках большие фигуры из шариков в цветах российского триколора. Получилась огромная надпись «КРЫМ» длиной в 25 метров.

- Девять лет назад крымчане сделали важнейший выбор, - напомнил со сцены глава Богородского городского округа Игорь Сухин. - И не могло быть иначе! У нас общие корни, общая история, общие победы и трагические страницы прошлого. Крымская весна объединила всех нас! Открыла новые возможности для развития России. Сила нашего народа в единстве и сплоченности!

Митинг проходил в формате телемоста с крымской Керчью и белорусским Борисовым, которые являются городами-побратимами Богородского городского округа Подмосковья. Жители трех разных городов, между которыми многие сотни километров, поздравили друг друга с важной для всех россиян датой.

- Мы рады, что сегодня вы разделяете вместе с нами очень важный для каждого крымчанина праздник, - обратился к ногинчанам и борисовцам глава администрации города Керчь Святослав Брусаков. - Спасибо вам за поддержку и крепкую дружбу!

Среди участников митинга - депутат Госдумы и лидер волонтеров Подмосковья Александр Толмачев, а также кавалер Ордена Мужества, награжденный Президентом России за подвиг во время СВО, спецназовец Лев Макеев.

- Девять лет назад полуостров вернулся в родную гавань, в Российскую Федерацию. Поверьте, не за горами тот день, когда мы будем праздновать успешное выполнение поставленных перед нами Верховным главнокомандующим задач специальной военной операции, - отметил Макеев.