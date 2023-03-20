Станция готова на 59%, сейчас здесь укладывают рельсы и ведут отделочные работы Фото: Иван МАКЕЕВ

"Внуково" станет первым аэропортом, до которого можно будет доехать на метро. Решение о продлении Солнцевской линии метро дальше на запад мэр Москвы Сергей Собянин принял еще в 2017 году. А октябре 2019-го началось строительство, а 20 марта 2023-го мэр города уже приехал на строительный объект, чтобы увидеть, как ведутся работы.

- Солнцевская ветка продолжается строиться, от Сити до аэропорта Внуково - около 30 км, но теперь их преодолеть можно будет за 40 минут. Соседнее поселение получает метро в шаговой доступности. Плюс скоро откроется МЦД 4 - фактически это наземное метро, что также улучшит транспортную доступность Внуково. Здесь же строится спорткомплекс, реконструируется поликлиника, фактически Внуково становится полноценным районом Москвы, - отметил мэр города Сергей Собянин.

"Внуково" станет первым аэропортом, до которого можно будет доехать на метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для того, чтобы довести метро до Внуково, между ним и уже существовавшей станцией Рассказовка пришлось построить еще одну станцию метро Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Аэропорт Внуково - "Пыхтино". Это полуподземная станция возле одноименной деревни на Боровском шоссе. Дизайн для нее придуман весьма необычный: над эскалаторами - оконный проем, одна из стен станции - с панорамным остеклением и видом на долину реки Ликова, вторая стена будет покрыта изображениями советских самолетов в том порядке, как они некогда разрабатывались.

Решение о продлении Солнцевской линии метро дальше на запад мэр Москвы Сергей Собянин принял еще в 2017 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тема самолетостроения далее продолжится на станции "Аэропорт Внуково", где в отделку вмонтируют элементы из алюминия с рисунками самолетов и изображениями авиаконструкторов бюро Туполева.

Чтобы довести метро до "Внуково", пришлось проложить пути длиной около 5 км на глубине до 20 метров. От "Пыхтино" поезда часть пути будут идти над землей: через реку Ликова построен надземный же метромост длиной 460 метров. После реки пути уходят "прямо в холм", то есть метро снова становится подземкой. А станция "Аэропорт Внуково" построена на глубине 16 метров. Выйти из нее можно либо наверх - на Вокзальную площадь, либо к терминалу А и аэроэкспрессу через подземный переход.

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Аэропорт Внуково" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Готовность станции "Пыхтино" - 70%, станции "Аэропорт Внуково" - 59%. Все тоннели уже пройдены, ведется укладка рельсошпальной решетки, - рассказал корреспонденту kp.ru руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Никита Подоскин. - На станции "Аэропорт Внуково" будет организовано челночное движение. Поезд, который придет на станцию, по этому же пути пойдет обратно. Далее между станциями "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" есть стрелки для дальнейшей организации движения.

Сейчас станция "Аэропорт Внуково" уже выложена гранитом, лестницы готовы, вот только рельсов нет, как и части отделки. Но самое сложное уже сделано. Оставшиеся работы строители планируют завершить к сентябрю 2023 года.

Оставшиеся работы строители планируют завершить к сентябрю 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 тыс пассажиров в сутки ожидают на ст. м. Аэропорт Внуково

30 км и 14 станций будет включать в себя Солнцевская линия метро после завершения строительства "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

в 1,5 раза сократится время в пути до аэропорта Внуково: от ст.м. Мичуринский проспект - с 37 до 23 минут, от Москва-сити - с 60 до 40 минут