Метеорологи предупреждают: После аномальных морозов Москву накроет мощный снегопад и оттепель

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- Такого холодного начала декабря в Москве не было ровно 20 лет, с 2002 года, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Температура ниже климатической нормы на 8 градусов, это очень много. Скажем, в пятницу, 2 декабря, среднесуточная температура в столице составила -11,2 градуса. Это норма для новогодней ночи в Архангельске, а не для начала ноября в Москве.

Несколько ночей подряд морозы в Подмосковье доходили до -20. Однако рекорд в итоге был побит вовсе не по холодам, а по атмосферному давлению! Причем не один, а сразу три.

Три дня подряд, с 3 по 5 декабря, в Москве держалось рекордно высокое для этих дат атмосферное давление (речь идет о суточных рекордах за всю историю метеонаблюдений, они побиты для каждого из трех дней). Самым высоким давление оказалось в воскресенье, 4 декабря. - 772,5 мм рт.ст.

Причина аномальных морозов и экстремального давления одна - сибирский антициклон, определяющий погоду на огромной территории.

Во вторник и среду, 6 и 7 декабря, погода будет такой же - солнечной, бесснежный и с трескучими холодами. По ночам до -15…-16, по области местами до -20 градусов, днем -6…-8.

В четверг картина за окном начнёт меняться. Станет теплее: ночью не ниже -12, днем -3…-5, закружит снег.

В пятницу и субботу, 9 и 10 декабря, синоптики центра «Фобос» обещают сильнейшие снегопады. Выпадет 23 см свежего снега - а это 40% всей месячной декабрьской нормы.

В пятницу днем -1…-3, а в субботу уже оттепель до +1 градуса.

В воскресенье, 11 декабря, температура будет плюсовой круглые сутки. Ночью +1, днем +2 градуса, пасмурно, с мокрым снегом.