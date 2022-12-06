С 1 декабря в Москве введены новые правила оформления карты москвича: как получить ее по онлайн-заявке

С 1 декабря в Москве введены новые правила оформления карты москвича. Фото: mos.ru

В Москве с 1 декабря заявление на изготовление карты москвича можно подать только в электронном виде. Теперь горожанам не придется тратить свое время и приходить в центры госуслуг, сообщили на сайте столичной мэрии.

В том случае, если у жителя столице нет учетной записи на портале mos.ru или у него возникают трудности при использовании цифровых платформ, ему всегда смогут помочь в любом из офисов «Мои документы».

Как ожидается, порядка 1,3 миллиона человек будут удаленно обращаться за оформлением карты москвича. Раньше подать электронного заявление могли лишь учащиеся московских школ и колледжей, студенты вузов с российским гражданством. Но сейчас получить услугу дистанционно смогут многодетные семьи, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, а также маломобильные граждане.

КАК ОФОРМИТЬ

Чтобы заполнить онлайн-форму, необходимо:

- зарегистрироваться на портале mos.ru;

- перейти в раздел «Оформление карты москвича» и выбрать цель обращения;

- заполнить свои личные данные и указать льготную категорию;

- загрузить фото, вписать полис ОМС и выбрать центр госуслуг для получения карты. Школьникам ее выдадут в учебном заведении. Карту делают около 30 дней. Срок ее действия - пять лет. Чтобы ее продлить, нужно заново оформить так же, как раньше.

НА ЗАМЕТКУ

За соцкартой могут обратиться жители Москвы:

- ученики городских школ, колледжей и вузов;

- пенсионеры;

- люди предпенсионного возраста (женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет, имеющие необходимый страховой стаж);

- некоторые льготники (подробнее - на mos.ru в разделе «Инструкции»).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Такая карточка работает как обычная банковская, например, на неё могут перечислять пенсию, или как льготный проездной в наземке и метро. Ещё по ней можно получать скидки от 5% до 30% в магазинах и аптеках Москвы (полный список можно посмотреть на портале мэра столицы). С картой доступна запись к врачу через инфомат в поликлинике, льготные билеты в музей или на каток, питание в школьной столовой.