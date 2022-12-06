Московская область развивает экспорт своей сельхозпродукции: За 5 лет объемы поставок на зарубежные рынки выросли в 2 раза

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область ежегодно увеличивает объемы поставляемой на зарубежные рынки сельхозпродукции. В какой-то мере это эффект курса на импортозамещение и собственную продуктовую безопасность, который Россия взяла после санкций 2014 года. Подмосковье тогда стало одним из передовых регионов, где местные власти начали оказывать серьезнейшую поддержку фермерам и крупным агропромышленным холдингам. В итоге по некоторым видам сельскохозяйственной продукции предприятия региона не только практически полностью обеспечивает потребности области, но и активно экспортирует в другие страны.

- Экспорт продукции АПК с начала года по 20 ноября составил 1,656 млрд долларов США в текущих ценах, что на 1,2 % больше показателя на аналогичную дату 2021 года. При этом за последние пять лет объем поставок нашей продукции на зарубежные рынки увеличился почти в 2 раза, - рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, выступая на пленарном заседании Форума экспортеров Подмосковья-2022.

На данный момент молочные продукты, мясо, овощи фрукты и другие товары из Подмосковья отправляются в более чем 90 стран мира.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области составили список самых популярных направлений:

- Казахстан - 242,5 тыс. тонн аграрной продукции (на сумму 379,4 млн. долларов США),

- Беларусь - 226 тыс. тонн ($319 млн)

- Китай - 62,9 тыс. тонн ($226,4),

- Саудовская Аравия - 18,5 тыс. тонн ($86 млн).

Также сообщается, что за последние месяцы серьезно вырос интерес к сельскохозяйственным товарам из Подмосковья у стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Во многих случаях речь идет о новых рынках для производителей Московской области. Так, в пятерке государств, куда больше всего вырос объем поставок, оказались Кувейт (+475% за 9 месяцев 2022 года), Оман (469%), Бахрейн (372,5%), Таиланд (364,9%), Вьетнам (286,5%).